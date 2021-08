الرابعة على التوالي.. دورانت يمنح أمريكا الميدالية الذهبية في كرة السلة

أحرز كيفن دورانت 29 نقطة ليقود الولايات المتحدة للفوز 87/82 على فرنسا وحصد ذهبية منافسات كرة السلة للرجال بأولمبياد طوكيو اليوم السبت.

وهذه هي الذهبية الرابعة على التوالي لأمريكا في منافسات الرجال والـ16 في تاريخها منذ إدراج كرة السلة في الألعاب الأولمبية في 1936.

وأصبح دورانت أفضل مسجل لأمريكا في تاريخها في الألعاب متفوقا على كارميلو أنطوني.

Four in a row!

Kevin Durant leads #USA to their fourth consecutive gold in the men's Olympic #Basketball tournament!@FIBA @TeamUSA pic.twitter.com/EAvj7VU9vd

