قطر تحصد الميدالية البرونزية في كرة الطائرة الشاطئية

أحرزت قطر الميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال بعد التفوق على لاتفيا في أولمبياد طوكيو، اليوم السبت، لتحصل على ميداليتها الأولمبية الأولى على الإطلاق في هذه الرياضة، بينما فازت النرويج بالميدالية الذهبية على حساب ثنائي روسي.

وتفوق الثنائي القطري شريف يونس، وأحمد تيجان، بنتيجة 21/12 و21/18 على ثنائي لاتفيا المكون من: مارتنز بلافينس، وإدجارز توكس، في مباراة استغرقت 41 دقيقة، لينال العرب أول ميدالية في لعبة غير فردية في تاريخ الأولمبياد.

وقال شريف يونس لشبكة (بي.إن سبورتس): ”جئنا إلى هنا وكنا نأمل بالفوز، وأن يكون بوسعنا إسعاد كل قطر، وهذه من أفضل لحظات حياتي، وقطر ستكون على خريطة الكرة الطائرة الشاطئية لأننا حصلنا على ميدالية أولمبية“.

وأضاف: ”في الأولمبياد جميع الميداليات مهمة، سواء ذهبية أو فضية أو برونزية… في (ألعاب) باريس -إن شاء الله- سيكون الفوز من نصيبنا“.

وتابع زميله تيجان: ”هذا إنجاز تحقيقه ليس من السهل، ويجب أن تكون سعيدًا وأنا سعيد بالفعل… لعبنا بشكل رائع خاصة زميلي شريف“.

وهذه الميدالية الأولمبية الثالثة لقطر في طوكيو، بعد فوز فارس إبراهيم بذهبية وزن 96 كيلوغرامًا في رفع الأثقال، وتقاسم معتز برشم ذهبية القفز العالي في ألعاب القوى.

وبعد بداية متكافئة، والتعادل 7/7 ووسط طقس حار، فرض الثنائي القطري تفوقه وحسم الشوط الأول في 18 دقيقة، وبفارق كبير من النقاط.

وحصلت قطر على 3 فرص للحصول على الميدالية البرونزية، ثم حسمت الانتصار من الفرصة الثانية المتاحة بعد ضربة ساقطة مميزة.

وفي المباراة النهائية، اليوم، أيضًا، فاز الثنائي النرويجي كريستيان سوروم، وأنديرس مول، بالذهبية بعد التفوق 21/17 و21/18 على ثنائي اللجنة الأولمبية الروسية فياتشيسلاف كراسيلنيكوف، وأوليج ستويانوفسكي، ليحصل الخاسر على الميدالية الفضية.

وأمس الجمعة، فاز الزوجي الأمريكي أبريل روس، وأليكس كلاينمان، بذهبية الكرة الشاطئية للسيدات بعد الانتصار في النهائي على الأستراليتين مارياف أرتاتشو ديل سولار، وتاليكا كلانسي، بينما ذهبت البرونزية إلى الزوجي السويسري أنوك فيرج-ديبر، ويوانا هايدريش.

وهيمنت الولايات المتحدة، والبرازيل، على الميداليات منذ أصبحت الكرة الطائرة الشاطئية لعبة أولمبية في 1996، وأحرزت الدولتان معًا 9 ذهبيات من أصل 12 قبل أولمبياد طوكيو.