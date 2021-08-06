جيانا فاروق تمنح مصر أول ميدالية في الكاراتيه

ضمنت جيانا فاروق حصول مصر على أول ميدالية لها في منافسات الكاراتيه بالأولمبياد بعد تأهلها إلى قبل نهائي وزن 61 كيلوغراما في منافسات الكوميتيه بالكاراتيه، اليوم الجمعة.

وتحصل الخاسرة في الدور نصف النهائي على ميدالية برونزية.

وتم إدراج منافسات الكاراتيه في ألعاب طوكيو لأول مرة، لكن الرياضة لن تكون مدرجة في أولمبياد باريس 2024.

وصعدت جيانا والصربية يوفانا بريكوفيتش بطلة العالم إلى الدور نصف النهائي من المجموعة الثانية.

ودخلت جيانا وبريكوفيتش مواجهتهما الأخيرة بعد فوز كل منهما في أول ثلاث مباريات.

وانتهت المباراة بالتعادل 1/1، لكن اللاعبة الصربية تفوقت بأفضلية الحصول على أول نقطة لتتأهل في المركز الأول وجيانا في المركز الثاني.

وانتصرت جيانا، التي تبلغ من العمر 26 عاما، بنتيجة 2/0 على ألكسندرا فانيسا ريسكو لاعبة بيرو ثم 2/1 على الأوكرانية أنيتا سيروجينا.

وحسمت اللاعبة المصرية تأهلها إلى الدور نصف النهائي عندما تغلبت 5/0 على المغربية ابتسام الصاديني.

واحتلت الأوكرانية سيروجينا المركز الثالث في المجموعة وخلفها ريسكو ثم المغربية الصاديني.

وفي المجموعة الأولى تأهلت الصينية يان شياويان إلى الدور قبل النهائي في المركز الأول، وخلفها التركية ميرف تشوبان.

وانتصرت يان في ثلاث مباريات ثم تفوقت على تشوبان بأفضلية الحصول على أول نقطة بعد التعادل 2/2.

وكانت هذه النتيجة كافية للتركية تشوبان للتأهل إلى الدور نصف النهائي، إذ إن الهزيمة كانت ستفيد الفنزويلية كلوديمار سيكيرا.

واحتلت سيكيرا المركز الثالث في المجموعة وخلفها اليابانية مايومي سوميا والفرنسية ليلى إيراتو.

وتلعب جيانا في الدور قبل النهائي ضد الصينية يان، فيما تلعب بريكوفيتش ضد تشوبان.

وكانت مصر حصلت على ثلاث ميداليات برونزية في طوكيو حتى الآن، إذ نال سيف عيسى وهداية ملاك ميداليتين في التايكوندو، ونال محمد إبراهيم ”كيشو“ ميدالية في المصارعة الرومانية.