جدول ميداليات أولمبياد طوكيو.. عبدالرحمن المصاطفة يمنح العرب ميدالية جديدة.. والصين في الصدارة

منح عبدالرحمن المصاطفة الأردن ميدالية ثانية في أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الخميس.

وجاءت الميدالية رغم خسارة عبدالرحمن المصاطفة في قبل نهائي وزن 67 كيلوغراما في منافسات الكوميته بالكاراتيه أمام التركي إيراي صامدان 0/2.

وكان صالح الشرباتي قد منح الأردن الميدالية الأولى بعدما نال فضية وزن 80 كيلوغراما في التايكوندو.

وما تزال الصين تتصدر جدول ترتيب الدوري التي نالت ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 متقدمة على الولايات المتحدة، في حين تأتي اليابان في المركز الثالث وخلفها أستراليا.

وفيما يلي الترتيب العام لأولمبياد طوكيو 2020، بعد منافسات اليوم الخميس 5 أغسطس: