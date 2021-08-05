عبدالرحمن المصاطفة يضمن ميدالية ثانية للأردن في أولمبياد طوكيو

ضمن الأردن الحصول على ميدالية ثانية في أولمبياد طوكيو بعد بلوغ عبد الرحمن المصاطفة قبل نهائي وزن 67 كيلوغراما في منافسات الكوميتيه بالكاراتيه اليوم الخميس.

ويحصل الخاسر في الدور قبل النهائي على ميدالية برونزية.

وتصدر المصاطفة المجموعة الثانية بعد انتصاره في جميع مبارياته (الأربع) على الفرنسي ستيفن دا كوستا، وهامون درفشي بور ممثل فريق اللاجئين، واللاتفي كالفيس كالنينس، والفنزويلي أندريس ماديرا.

عبد الرحمن المصاطفة يضمن ميدالية للأردن 🇯🇴 ببلوغه نصف نهائي وزن أقل من 67 كغ في الكاراتيه ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020#طوكيو2020 #Tokyo2020 pic.twitter.com/p6eE0CuKal — إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2021

والغيت مواجهة ماديرا ضد أنجيلو سريزينتسو بعد إصابة المتسابق الإيطالي بارتجاج.

وانتصر المصاطفة 8-3 على كالنينس في المواجهة الأولى ثم 7-4 على دا كوستا.

وضمن اللاعب الأردني تأهله إلى الدور قبل النهائي عندما فاز 3-صفر على درفشي بور، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز 4-1 على ماديرا.

وتأهل الفرنسي دا كوستا إلى الدور قبل النهائي في المركز الثاني.

وتصدر القازاخستاني دارخان أسديلوف المجموعة الثانية أمام التركي إيراي صامدان ليتأهلا إلى الدور قبل النهائي.

سيلتقي لاعب المنتخب الوطني للكراتيه 🇯🇴🇯🇴 ، عبدالرحمن المصاطفة ، في الدور نصف النهائي ضمن منافسات وزن تحت ٦٧ كغم في أولمبياد طوكيو ، مع اللاعب التركي سمدان عند الساعة ٢:١٣ ظهر اليوم بتوقيت الأردن. كل التوفيق يا بطل 🇯🇴🇯🇴#شجع_أبطالنا_في_الأولمبياد #SupportOurOlympians #طوكيو2020 pic.twitter.com/FoUkchmou3 — Jordan Olympic (JOC) (@JordanOlympic) August 5, 2021

وفاز أسديلوف بجميع مبارياته (الأربع) فيما احتاج صامدان إلى الفوز على الياباني ناوتو ساجو في المواجهة الأخيرة ليضمن تأهله، بالفوز في ثلاث مباريات والخسارة مرة واحدة.

وودع المصري علي الصاوي المنافسات بعدما انتصر في مباراة واحدة وخسر ثلاث مرات في المجموعة الأولى.

وسيلعب المصاطفة ضد التركي صامدان فيما يلعب أسديلوف ضد الفرنسي دا كوستا في الدور قبل النهائي.

وكان الأردن حصل على ميدالية في التايكوندو عندما نال صالح الشرباتي فضية وزن 80 كيلوغراما.