جدول ميداليات أولمبياد طوكيو.. ميداليتان جديدتان للعرب.. والصين تتمسك بالصدارة

نجح العرب في نيل ميداليتين جديدتين، اليوم الأربعاء، في أولمبياد طوكيو 2020.

وجاءت الميدالية الأولى من المصري محمد إبراهيم (كيشو)، الذي حصد الميدالية البرونزية في وزن 67 كيلوغراما للرجال في منافسات المصارعة الرومانية.

وهذه ثالث ميدالية برونزية لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

في حين نال السوري معن أسعد الميدالية البرونزية، وهي الأولى لبلاده في أولمبياد طوكيو، وجاءت في رفع الأثقال وزن 109 كغم، بينما حطم الجورجي لاشا تالاخادزه رقمه القياسي العالمي ليفوز بالذهبية في هذا الوزن.

وفازت قطر على إيطاليا في دور الثمانية بمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية للرجال، وتغلب الزوجي القطري شريف يونس وأحمد تيجان على الإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو 21/17 و23/21.

ولا تزال الصين تتصدر قائمة الدول التي حصدت الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، تليها الولايات المتحدة، ثم اليابان في المركز الثالث، وبريطانيا في المركز الرابع، ثم أستراليا خامسا.

وفيما يلي الترتيب العام لأولمبياد طوكيو 2020، بعد منافسات اليوم الأربعاء 4 أغسطس: