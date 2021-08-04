السوري معن أسعد يحرز برونزية رفع الأثقال بأولمبياد طوكيو

حقق السوري معن أسعد، الميدالية الأولى لبلاده في أولمبياد طوكيو بفوزه ببرونزية رفع الأثقال وزن 109 كغم، بينما حطم الجورجي لاشا تالاخادزه رقمه القياسي العالمي ليفوز بالذهبية في هذا الوزن.

وحقق الرباع الجورجي البالغ عمره 27 عاما، 488 في المجموع ليحطم رقمه القياسي البالغ 485 كيلو غراما، والذي حققه في وقت سابق هذا العام.

ونال الإيراني علي داوودي الفضية بعدما سجل 441 كيلو غراما، وحصل السوري أسعد على البرونزية بعدما سجل 424 كيلو غراما.

وهذه هي ثاني مشاركة لمعن في الأولمبياد، بعد أن حقق المركز الخامس عشر في أولمبياد البرازيل العام 2016.

وكان أسعد شارك في أولمبياد ريو 2016 في منافسات وزن فوق 105 كغ، وحل في المركز الخامس عشر مسجلا 180 كغ في الخطف، و220 كغ في النتر، و400 كغ في المجموع.

واستطاع أسعد تحقيق ثلاث فضيات برقم قياسي سوري قدره 433 كغ 195 خطف و238 نتر في أبريل الماضي، ببطولة آسيا في أوزبكستان، ما أضاف إلى تصنيفه نقاطا أهلته للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وحقق أسعد خلال مسيرته الرياضية التي تمتد لأكثر من 10 سنوات بطولة الجمهورية في مختلف الفئات، وحصد المركز الأول في أول مشاركة دولية بعمر 14 عاما في بطولة آسيا للناشئين التي جرت في أوزبكستان العام 2009، وبطولة آسيا في قيرغيزستان العام 2013، وأحرز ذهبية بطولة كأس التحدي العالمية في سويسرا العام 2019، وحقق المركز الخامس على العالم في تايلاند 2019.

وكانت سوريا قد أحرزت خلال مشاركاتها السابقة التي بدأت العام 1948 في الألعاب الأولمبية 3 ميداليات: ذهبية حصدتها غادة شعاع في مسابقة السباعية في أتلانتا 1996، فضية للمصارع الحر جوزيف عطية في وزن 100 كغم في لوس أنغلوس 1984، وبرونزية للملاكم ناصر الشامي في وزن 91 كغم في أثينا 2004.