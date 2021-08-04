بطلة جودو فرنسية تتلقى تهديدات بالقتل بعد عودتها من أولمبياد طوكيو

تألقت لاعبة الجودو الفرنسية، أماندين بوشارد، خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020″، وحصلت على ميدالية ذهبية للفرق ”مختلط“، وأخرى فضية في الفردي، وعادت برفقة 34 رياضيا فرنسيا للعاصمة باريس، والتحقت بالقرية الأولمبية.

وخسرت أماندين نهائي وزن تحت 52 كيلوغراما أمام اليابانية أوتا أبي، وحصلت على الميدالية الفضية لكنها عوضت ذلك بفوزها برفقة منتخب فرنسا ”مختلط“ بالميدالية الذهبية.

لكن عودة البطلة الفرنسية لم تصاحبها كلها أخبار جيدة واستقبال كبير بحفاوة من المسؤولين الرياضيين، بل ذهبت للشرطة برفقة مدربتها بطلة الجودو الفرنسية السابقة خديجة لنحيح لتقديم بلاغ رسمي بسبب تلقيها تهديدات متكررة بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد بدأت التهديدات عبر رسائل تهنئة من أحد الأشخاص على ”إنستغرام“ وردت البطلة الفرنسية، لكنها تلقت بعدها من قبل نفس الشخص فيديوهات جنسية فاضطرت لحظره.

لكن الشخص الذي قامت بحذفه لم يستسلم وتمكن من الحصول على رقم هاتف مدير أعمال البطلة الفرنسية أماندين بوشارد، وأرسل عدة رسائل تهديد بالقتل وأقسم على إنهاء مسيرتها الرياضية.

وبحسب تحقيقات صحفية، فإن صاحب التهديدات تأكد أنه قضى فترة في السجن.

وقررت السلطات الأمنية الفرنسية فتح تحقيق في الموضوع، ومن المحتمل أن يوضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية. ويحتاج المحققون لمعرفة إن كان الأمر يتعلق بتصرف فردي أو جماعي، خصوصا أن المتهم استعمل عدة حسابات بأسماء مستعارة.

وتحتل فرنسا المركز الثامن في جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو 2020، إذ حصدت بعثتها حتى الآن 24 ميدالية (6 ذهبية، و10 فضية، 8 برونزية).