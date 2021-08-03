حوادث وسباب واعتراضات في مواجهة بريطانيا والدنمارك في سباق المطاردة للدراجات بأولمبياد طوكيو

انتهت هيمنة بريطانيا التي استمرت 13 عامًا كبطلة للأولمبياد في سباق المطاردة للدراجات للرجال بعد فوضى وارتباك وإثارة للجدل بعد مواجهات غير عادية مع الدنمارك سواء بالدراجات وبدونها.

بدأ اليوم مع فريق بريطانيا يحاول طرد منافسيه في الدور قبل النهائي من المسابقة بداعي ارتدائهم ملابس غير قانونية في تصفيات يوم الاثنين، وانتهت باصطدام الدنماركي فريدريك مادسن بمؤخرة البريطاني تشارلي تانفيلد، مما تسبب في وقوع حادث ترك نتيجة السباق في البداية موضع شك.

وقرر الاتحاد الدولي للدراجات أن الدنمارك يجب أن تتأهل للنهائي ضد إيطاليا، مما يعني أن فريق بريطانيا العظمى سيكون بدون ميدالية في هذه المنافسة لأول مرة في ست ألعاب أولمبية، لكن القرار ترك طعمًا مريرًا في أفواه قادة الفريق البريطاني الذين شعروا أنه كان ينبغي استبعاد الفريق الدنماركي.

وفي السباق نفسه، كان فريق بريطانيا بعيدًا عن أدائه المعتاد أمام أبطال العالم الحاليين، حيث بدا تانفيلد، البديل المتأخر لإيد كلانسي الذي أعلن اعتزاله الدولي في الصباح، متأخرًا عن زملائه في الفريق.

مع دق جرس اللفة الأخيرة، كانت الدنمارك على وشك اللحاق باللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي كان سيضمن التأهل للمباراة النهائية. ومع ذلك، بدلاً من تجاوز تانفيلد من الخارج، سقط مادسن عليه لسبب غير مفهوم، مما تسبب في اصطدامهما وسقوطهما على الأرض.

A loud “FUCK THEM” broadcast on BBC One at 8.50 in the morning 😬 pic.twitter.com/aE5Ib4ayDv — Scott Bryan (@scottygb) August 3, 2021

ووقف الدنماركي على قدميه وصرخ بغضب وهو يسب خصمه على الرغم من كونه المخطئ، بينما عاد تانفيلد المصاب بشجاعة على دراجته لإنهاء السباق، مع العلم أن هناك حاجة لثلاثة متسابقين لإكمال مسافة 4 كيلومترات كاملة لتسجيل نتيجة.

وفي أعقاب ذلك مباشرة، لم يكن أي من الفريقين يعرف أيهما سيتأهل حتى قرر الاتحاد الدولي للدراجات أخيرًا فوز الفريق الدنماركي، معتبراً أنهم قد لحقوا بالفريق البريطاني، الذي كان غاضبًا من القرار.

وقال إيان داير، مدرب المنتخب البريطاني: ”نفهم أن ما فعله الدنماركيون كان سببًا في حادث التصادم، لكن لا توجد آلية للاستئناف“.

Denmark Crash 💥 catching up to team GB pic.twitter.com/F397d7txsf — Alex Rasmussen (@alexfalkeman) August 3, 2021

كان فريق بريطانيا قد شارك في وقت سابق في احتجاج ثان بشأن الشريط الطبي غير القانوني الذي كان يرتديه الدراجون الدنماركيون على قصبة الساق خلال التصفيات يوم الاثنين، بالإضافة إلى تيارات الهواء المؤثرة على سرعة الدراجات والذي لم يتم تسجيلها في الوقت المناسب.

وقضى الاتحاد الدولي للدراجات بأن الدنماركيين انتهكوا بالفعل اللوائح ويجب ألا يرتدوا أيًا من هذه الشرائط مرة أخرى. ومع ذلك، فقد وجهوا لهم تحذيرًا فقط بدلاً من استبعادهم.

وقال مدير الأداء البريطاني ستيفن بارك: ”لا أعتقد أن هناك أي بديل لأن القواعد واضحة. تقول إنه لا يمكنك وجود شيء ما على الجلد وكان لديهم. وفي حال انتهاك هذه القاعدة ، فإن الاستبعاد أو عدم تأهلك هو القرار“.

مشاكل السراويل أيضا

وكان هناك مزيدا من الجدل بشأن السراويل التي ارتداها الفريق الدنماركي، والتي يجب أن تكون متاحة للشراء علنًا في بداية العام الأولمبي، أي في بداية 2021، وأضاف بارك: ”لا أحد من الفرق الأخرى يعتقد أنه (سراول فريق الدنمارك) كان معروضًا للبيع في الأول من يناير“.

ويدعي فريق بريطانيا العظمى أنه تم تحديث الموقع الذي يبيع الملابس في آخر 24 ساعة ليبدو أنه كان معروضًا للبيع في وقت مبكر مما كان عليه، أي أنه تمت إضافة المعلومات المتعلقة بالملابس التي كانت متاحة في أول يناير/كانون الثاني فقط في آخر 24 ساعة.

بينما في وقت سابق، كانت هناك أحداثا مثيرة، حيث انسحب كلانسي البطل الأولمبي البريطاني ثلاث مرات من السباق بعد تفاقم إصابته في الظهر وأعلن اعتزاله دوليًا.

وقال اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، والذي كان حاضرًا دائمًا في الفريق في بكين ولندن وريو: ”لقد أدركت تمامًا أن مسيرتي الأولمبية انتهت بهذه الطريقة“.