حوادث وسباب واعتراضات في مواجهة بريطانيا والدنمارك في سباق المطاردة للدراجات بأولمبياد طوكيو

انتهت هيمنة بريطانيا التي استمرت 13 عامًا كبطلة للأولمبياد في سباق المطاردة للدراجات للرجال بعد فوضى وارتباك وإثارة للجدل بعد مواجهات غير عادية مع الدنمارك سواء بالدراجات وبدونها.

بدأ اليوم مع فريق بريطانيا يحاول طرد منافسيه في الدور قبل النهائي من المسابقة بداعي ارتدائهم ملابس غير قانونية في تصفيات يوم الاثنين، وانتهت باصطدام الدنماركي فريدريك مادسن بمؤخرة البريطاني تشارلي تانفيلد، مما تسبب في وقوع حادث ترك نتيجة السباق في البداية موضع شك.

وقرر الاتحاد الدولي للدراجات أن الدنمارك يجب أن تتأهل للنهائي ضد إيطاليا، مما يعني أن فريق بريطانيا العظمى سيكون بدون ميدالية في هذه المنافسة لأول مرة في ست ألعاب أولمبية، لكن القرار ترك طعمًا مريرًا في أفواه قادة الفريق البريطاني الذين شعروا أنه كان ينبغي استبعاد الفريق الدنماركي.

وفي السباق نفسه، كان فريق بريطانيا بعيدًا عن أدائه المعتاد أمام أبطال العالم الحاليين، حيث بدا تانفيلد، البديل المتأخر لإيد كلانسي الذي أعلن اعتزاله الدولي في الصباح، متأخرًا عن زملائه في الفريق.

مع دق جرس اللفة الأخيرة، كانت الدنمارك على وشك اللحاق باللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي كان سيضمن التأهل للمباراة النهائية. ومع ذلك، بدلاً من تجاوز تانفيلد من الخارج، سقط مادسن عليه لسبب غير مفهوم، مما تسبب في اصطدامهما وسقوطهما على الأرض.

