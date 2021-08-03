جدول ميداليات أولمبياد طوكيو.. تأهل تاريخي لمنتخب مصر لكرة اليد.. والصين تواصل صدارتها

شهد اليوم الـ11 لدورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث البارزة، أهمها فوز تاريخي لمنتخب مصر لكرة اليد على ألمانيا، بنتيجة (31-26).

وضرب المنتخب المصري موعدا في الدور نصف النهائي مع نظيره الفرنسي، الذي تغلب بدوره على منتخب البحرين بنتيجة (42-28).

وفي منافسات كرة القدم رجال، تغلبت البرازيل على المكسيك بركلات الترجيح، لتضرب موعدًا في المباراة النهائية مع إسبانيا التي تغلبت بدورها على اليابان بهدف دون رد.

كما واصلت الصين صدارتها للمنافسات بـ69 ميدالية منها 32 ذهبية، وجاء خلفها الولايات المتحدة بـ73 ميدالية منها 24 ذهبية، ثم اليابان بـ36 ميدالية منها 19 ذهبية، وأستراليا بـ33 ميدالية منها 14 ذهبية.

وفي ربع نهائي كرة اليد رجال، تغلبت فرنسا على البحرين (42- 28)، لتواجه في نصف النهائي مصر التي أقصت ألمانيا بنتيجة (31- 26).

وتغلبت إسبانيا على السويد (34- 33)، لتضرب موعدًا في نصف النهائي الآخر مع بطل العالم الدنمارك، التي تفوقت على النرويج (31- 25).

وفي منافسات سلة الرجال، فازت فرنسا على إيطاليا (84- 75)، لتواجه في نصف النهائي سلوفينيا التي تفوقت على ألمانيا (94- 70).

موعد مباراة إسبانيا ضد البرازيل في نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو https://t.co/iInCPoNIse pic.twitter.com/MMdqkMI3e0 — إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2021

كما توج المجري بالينت كوباس بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكاياك لمسافة 1000 متر لفردي الرجال، منهيًا السباق في 3 دقائق و20.643 ثانية، محققًا بذلك أفضل رقم أولمبي للسباق.

وأحرزت النيوزيلندية ليزا كارينغتون الميدالية الذهبية لسباق قوارب الكاياك لمسافة 200 متر لفردي السيدات، مسجلة 38.120 ثانية، محققة بذلك أفضل زمن أولمبي.

كما توجت نيوزيلندا بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكاياك لمسافة 500 متر لفئة زوجي السيدات.

وتوج البريطاني جايلز سكوت بالميدالية الذهبية لسباق الفردي لوح ثقيل للرجال، ضمن منافسات الشراع، وفاز الثنائي الإيطالي المكون من روجيرو تيتا وكاترينا بانتي بذهبية الشراع فئة ناكرا 17 المختلط.

وفي ألعاب القوى، توجت الألمانية ماليكا ميهامبو بذهبية الوثب الطويل للسيدات، وحصد العداء النرويجي كارستن وارهولم ذهبية سباق 400 متر حواجز للرجال، بعدما أنهى السباق في 45.94 ثانية، محطمًا بذلك الزمن القياسي العالمي للسباق.

وأحرز السويدي أرماند دوبلانتيس ذهبية القفز بالزانة للرجال، وأحرزت الجامايكية إيلين طومسون هيرا الميدالية الذهبية لسباق 200 متر للسيدات.

وتوجت البولندية أنيتا فودارتشيك بثالث ذهبية أولمبية على التوالي في الإطاحة بالمطرقة، وفازت العداءة الأمريكية أثينغ مو بذهبية سباق 800 متر للسيدات.

وحصد الصيني زي سيي ذهبية الغطس من السلم المتحرك على ارتفاع 3 أمتار للرجال.