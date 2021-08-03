المنتخب المصري يهزم ألمانيا ويصعد لقبل نهائي كرة اليد في الأولمبياد لأول مرة في تاريخه

تأهل المنتخب المصري لكرة اليد لأول مرة في تاريخه إلى منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، عقب الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة (31 -26)، يوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور الثمانية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم فراعنة اليد بنتيجة 16 – 12، قبل أن يحافظوا على الفوز خلال أحداث الشوط الثاني، ليتألق لاعبو منتخب مصر على ألمانيا ويحققون الفوز بنتيجة وأداء رائعين (31 – 26)، ويصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى نصف نهائي الأولمبياد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الفرنسي في دور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية، ولم يُحدد موعد المباراة بعد.

قبل مباراة اليوم، مصر فازت على ألمانيا في الأولمبياد مرتين، في أتلانتا 1996 وسيدني 2000، ومنذ ذلك الحين خسرت في 4 مواجهات متتالية، واليوم حقق الفراعنة أكبر فوز لهم على الألمان وأنهوا عقدة استمرت 21 عاما.

وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية يوم 23 يوليو الماضي، وستستمر فعالياتها حتى يوم 8 أغسطس الجاري.