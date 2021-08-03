المصريان كيشو ومصطفى متولي يخسران في قبل النهائي بالمصارعة الرومانية ويلعبان على البرونزية

خسر المصريان محمد إبراهيم (كيشو) ومحمد مصطفى متولي في الدور قبل النهائي في منافسات المصارعة الرومانية بأولمبياد طوكيو في وزنين مختلفين اليوم الثلاثاء.

وسقط كيشو بنتيجة 7-6 أمام الأوكراني بارفيز نسيبوف في قبل نهائي وزن 67 كيلوغراما، بينما خسر مصطفى متولي 9-2 أمام المجري فيكتور لورينس في قبل نهائي وزن 87 كيلوغراما.

وكان كيشو وصل إلى قبل النهائي بفوزه على الأرميني كارين أصلانيان في دور الثمانية، بينما تغلب مصطفى متولي على الكوبي دانييل جريجوريتش.

ويلعب الاثنان على الميدالية البرونزية غدا الأربعاء.

وأحرزت مصر ،حتى الآن، ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو في التايكوندو عبر هداية ملاك وسيف عيسى.