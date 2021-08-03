العداء فارهولم يمزق قميصه احتفالا بذهبية سباق 400 متر حواجز (فيديو)

فريق التحرير ورويترز ـ إرم نيوز

المصدر: فريق التحرير ورويترز ـ إرم نيوز

مزق العداء النرويجي كارستن فارهولم قميصه بعد فوزه بذهبية سباق 400 متر حواجز للرجال اليوم الثلاثاء ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

وحقق فارهولم رقما عالميا جديدا يبلغ 45.94 ثانية في أولمبياد طوكيو.

وحصل الأمريكي راي بنجامين على الميدالية الفضية ونال البرازيلي أليسون دوس سانتوس الميدالية البرونزية.

وأظهر العداء النرويجي احتفالا عارما حينما قام بتمزيق قميصه احتفالا بالفوز المدوي.