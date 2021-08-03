رياضة

العداء فارهولم يمزق قميصه احتفالا بذهبية سباق 400 متر حواجز (فيديو)
تاريخ النشر: 03 أغسطس 2021 8:39 GMT
تاريخ التحديث: 03 أغسطس 2021 9:55 GMT

العداء فارهولم يمزق قميصه احتفالا بذهبية سباق 400 متر حواجز (فيديو)

أظهر العداء النرويجي احتفالا عارما حينما قام بتمزيق قميصه احتفالا بالفوز المدوي.

+A -A
المصدر: فريق التحرير ورويترز ـ إرم نيوز

مزق العداء النرويجي كارستن فارهولم قميصه بعد فوزه بذهبية سباق 400 متر حواجز للرجال اليوم الثلاثاء ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

 

وحقق فارهولم رقما عالميا جديدا يبلغ 45.94 ثانية في أولمبياد طوكيو.

وحصل الأمريكي راي بنجامين على الميدالية الفضية ونال البرازيلي أليسون دوس سانتوس الميدالية البرونزية.

2021-08-0_GettyImages-1332056329

وأظهر العداء النرويجي احتفالا عارما حينما قام بتمزيق قميصه احتفالا بالفوز المدوي.

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play