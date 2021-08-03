العداء فارهولم يمزق قميصه احتفالا بذهبية سباق 400 متر حواجز (فيديو)

مزق العداء النرويجي كارستن فارهولم قميصه بعد فوزه بذهبية سباق 400 متر حواجز للرجال اليوم الثلاثاء ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.
🚨 NEW WORLD RECORD 🚨
Karsten Waholm (@kwarholm): 45.94 🥇
Rai Benjamin (@_Kingben_): 46.17 🥈
Alison dos Santos: 46.72 🥉
WHAT A MEN'S 400M HURDLES FINAL 🤯 #OLYMPICS
(via @NBCOlympics) pic.twitter.com/4YRyD2rtKr
— Sports Illustrated (@SInow) August 3, 2021
وحقق فارهولم رقما عالميا جديدا يبلغ 45.94 ثانية في أولمبياد طوكيو.
وحصل الأمريكي راي بنجامين على الميدالية الفضية ونال البرازيلي أليسون دوس سانتوس الميدالية البرونزية.
وأظهر العداء النرويجي احتفالا عارما حينما قام بتمزيق قميصه احتفالا بالفوز المدوي.