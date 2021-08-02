جدول ميداليات أولمبياد طوكيو: ذهبية أولى للمغرب.. والصين في القمة

اختتمت فعاليات اليوم الإثنين من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2021“.

وعلى المستوى العربي نال المغربي سفيان البقالي ذهبية سباق 3000 متر موانع، بعدما أنهى السباق بتوقيت قدره 8 دقائق و8 ثوان و90 جزءا من المئة.

في حين نجح العداء المغربي محمد تيندوفت، المشارك في السباق نفسه، في إنهاء التنافس في المركز الـ13 بتوقيت 8 دقائق و23 ثانية و56 جزءا من المئة.

ونال الإثيوبي لاميشا جيرما الفضية، في حين حصل الكيني بنجامين كيغن على البرونزية.

وهذه الميدالية الذهبية الأولى للمغرب والرابعة للعرب في أولمبياد طوكيو 2020.

المغربي سفيان البقالي يتوج بذهبية سباق 3000 متر موانع ضمن أولمبياد طوكيو 2020.#إرم_سبورت#الألعاب_الأولمبية pic.twitter.com/rAx9XgyogY — إرم سبورت (@EremSports) August 2, 2021

وواصلت الصين تصدرها قائمة نيل الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، ثم الولايات المتحدة تليها اليابان.

وفيما يلي الترتيب العام لأولمبياد طوكيو 2020، بعد منافسات اليوم الإثنين 2 أغسطس:



