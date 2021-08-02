رياضة

جدول ميداليات أولمبياد طوكيو: ذهبية أولى للمغرب.. والصين في القمة
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2021 17:44 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2021 19:20 GMT

جدول ميداليات أولمبياد طوكيو: ذهبية أولى للمغرب.. والصين في القمة

سفيان البقالي يمنح الميدالية الذهبية الأولى للمغرب والرابعة للعرب في أولمبياد طوكيو 2020.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اختتمت فعاليات اليوم الإثنين من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2021“.

وعلى المستوى العربي نال المغربي سفيان البقالي ذهبية سباق 3000 متر موانع، بعدما أنهى السباق بتوقيت قدره 8 دقائق و8 ثوان و90 جزءا من المئة.

في حين نجح العداء المغربي محمد تيندوفت، المشارك في السباق نفسه، في إنهاء التنافس في المركز الـ13 بتوقيت 8 دقائق و23 ثانية و56 جزءا من المئة.

ونال الإثيوبي لاميشا جيرما الفضية، في حين حصل الكيني بنجامين كيغن على البرونزية.

وهذه الميدالية الذهبية الأولى للمغرب والرابعة للعرب في أولمبياد طوكيو 2020.

وواصلت الصين تصدرها قائمة نيل الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، ثم الولايات المتحدة تليها اليابان.

وفيما يلي الترتيب العام لأولمبياد طوكيو 2020، بعد منافسات اليوم الإثنين 2 أغسطس:

2021-08-01-1
2021-08-02-1

2021-08-03-1

2021-08-04-1

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play