اصطدام مروع بين لاعبتين تركيتين في أولمبياد طوكيو (فيديو وصور)

تسبب حماس لاعبتين تركيتين في اصطدام مروع بينهما، حينما كان منتخب بلادهما يواجه اللجنة الأولمبية الروسية في المجموعة ب لمنافسات الكرة الطائرة بأولمبياد طوكيو 2020.

tem que jogar sal grosso nessa quadra, a ozbay jogadora da turquia deu de boca na outra, parece que perdeu um dente e sangrou muito na quadra #Volleyball #Tokyo2020 pic.twitter.com/dsIU1Sqnxj — kami (@starmilly) August 2, 2021

واستدارت كانزوا أوزباي ”24 عاما“ في محاولة للعب الكرة لتصطدام بزميلتها إسماعيل أغلو ”27 عاما“ في مشهد مروع حيث تساقطت دماء اللاعبتين.

وهرع زملاء اللاعبتين والمسعفون للعناية بهما، حيث بدا أن الإصابة قوية للغاية.

ورغم قوة إصابة اللاعبتين، إلا أنهما تمكنتا من استكمال المباراة.

وتلعب أوزباي وإسماعيل أوغلو في الدوري التركي للكرة الطائرة، وساعدتا تركيا على الفوز بالميدالية الفضية لبطولة أوروبا 2019.

ونجحت تركيا في تحقيق الفوز بالمباراة بنتيجة 3-2 لتواصل مسيرتها الناجحة في أولمبياد طوكيو.