رياضة

اصطدام مروع بين لاعبتين تركيتين في أولمبياد طوكيو (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2021 14:15 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2021 15:05 GMT

اصطدام مروع بين لاعبتين تركيتين في أولمبياد طوكيو (فيديو وصور)

نجحت تركيا في تحقيق الفوز بالمباراة بنتيجة 3-2 لتواصل مسيرتها الناجحة في أولمبياد طوكيو.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

تسبب حماس لاعبتين تركيتين في اصطدام مروع بينهما، حينما كان منتخب بلادهما يواجه اللجنة الأولمبية الروسية في المجموعة ب لمنافسات الكرة الطائرة بأولمبياد طوكيو 2020.

 

واستدارت كانزوا أوزباي ”24 عاما“ في محاولة للعب الكرة لتصطدام بزميلتها إسماعيل أغلو ”27 عاما“ في مشهد مروع حيث تساقطت دماء اللاعبتين.

وهرع زملاء اللاعبتين والمسعفون للعناية بهما، حيث بدا أن الإصابة قوية للغاية.

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ورغم قوة إصابة اللاعبتين، إلا أنهما تمكنتا من استكمال المباراة.

وتلعب أوزباي وإسماعيل أوغلو في الدوري التركي للكرة الطائرة، وساعدتا تركيا على الفوز بالميدالية الفضية لبطولة أوروبا 2019.

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ونجحت تركيا في تحقيق الفوز بالمباراة بنتيجة 3-2 لتواصل مسيرتها الناجحة في أولمبياد طوكيو.

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