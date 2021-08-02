العداء المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع في أولمبياد طوكيو

توج المغربي سفيان البقالي بذهبية سباق 3000 متر موانع ضمن أولمبياد طوكيو 2020، يوم الإثنين.

وأنهى البقالي السباق بتوقيت قدره 8 دقائق و8 ثوان و90 جزءا من المائة، بينما تمكن العداء المغربي محمد تيندوفت، المشارك في السباق ذاته، من إنهاء التنافس في المركز الـ13 بتوقيت 8 دقائق و23 ثانية و56 جزءا من المائة.

ونال الإثيوبي لاميشا جيرما الفضية، بينما حصل الكيني بنجامين كيغن على البرونزية.

وتعد هذه الميدالية هي الذهبية الأولى للمغرب والرابعة للعرب في أولمبياد طوكيو.

وكان العدّاء المغربي تأهل لنهائي سباق 3000 متر موانع في منافسة ألعاب القوى، يوم الجمعة.

واحتل بطل المغرب المركز الأول في السلسلة الثانية بتوقيت 8 دقائق و19 ثانية، ويعول المغرب على البقالي في الأولمبياد من أجل حجز إحدى الميداليات، علما بأنه احتل المركز الرابع في أولمبياد ريو 2016.