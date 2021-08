الأمريكية سيمون بايلز في قائمة المشاركات بنهائي عارضة التوازن في أولمبياد طوكيو

تواجد اسم الأمريكية سيمون بايلز في قائمة المشاركات في نهائي عارضة التوازن في الجمباز بأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء وفقا للقائمة التي تم نشرها اليوم الاثنين.

وانسحبت بايلز، التي نالت أربع ذهبيات في أولمبياد ريو 2016، من نهائي أربعة أجهزة تأهلت إليها في منافسات الفردي في طوكيو بسبب مشاكل الصحة النفسية.

وكانت عارضة التوازن هي المسابقة الأخيرة التي تأهلت إليها.

وأعلنت بايلز الثلاثاء الماضي انسحابها من نهائي المسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط (على حصان القفز) بسبب مشاكل في ”الصحة الذهنية“، قبل أن تعلن في اليوم التالي انسحابها _أيضا_ من المسابقة ذاتها للفردي وعدم الدفاع عن لقبها.

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow – Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!

— USA Gymnastics (@USAGym) August 2, 2021