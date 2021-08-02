الأمريكية سيمون بايلز في قائمة المشاركات بنهائي عارضة التوازن في أولمبياد طوكيو

تواجد اسم الأمريكية سيمون بايلز في قائمة المشاركات في نهائي عارضة التوازن في الجمباز بأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء وفقا للقائمة التي تم نشرها اليوم الاثنين.

وانسحبت بايلز، التي نالت أربع ذهبيات في أولمبياد ريو 2016، من نهائي أربعة أجهزة تأهلت إليها في منافسات الفردي في طوكيو بسبب مشاكل الصحة النفسية.

وكانت عارضة التوازن هي المسابقة الأخيرة التي تأهلت إليها.

وأعلنت بايلز الثلاثاء الماضي انسحابها من نهائي المسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط (على حصان القفز) بسبب مشاكل في ”الصحة الذهنية“، قبل أن تعلن في اليوم التالي انسحابها _أيضا_ من المسابقة ذاتها للفردي وعدم الدفاع عن لقبها.

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow – Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both! — USA Gymnastics (@USAGym) August 2, 2021

ويوم السبت الماضي ،أيضا، أعلنت انسحابها من مسابقتي حصان القفز، والعارضتين مختلفتي الارتفاع.

وتطرقت بايلز، _التي حصدت أربع ذهبيات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016_ إلى صحتها الذهنية، وتحدثت عن ”الالتواءات“ (فقدان التوازن وإدراك المكان في الهواء)، وهي ظاهرة معروفة في عالم الجمباز والترامبولين.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الألماني توماس باخ) الجمعة ببايلز، معتبرا أنها ”شجاعة“ للتحدث علنا عن مشاكل نفسية.

وكانت بايلز أحرزت ذهبية حصان القفز والحركات الأرضية والمسابقة الكاملة في الفئتين في ريو، إضافة إلى برونزية عارضة التوازن.

وقبل 5 سنوات، أعلنت بايلز إصابتها بـ ADHD، وأنها تتناول عقاقير للتغلب على الاضطراب منذ أن كانت طفلة.

وفي أولمبياد ريو دي جانيرو، قدمت بايلز طلبا للحصول على استثناء للتنافس أثناء الحصول على عقار ريتالين، وهو ما مكنها من المنافسة وحصد الميداليات.

ولكن القوانين اليابانية، التي تمنع تناول أي عقاقير تحتوي على محفزات، مثل: عقار أديرال، الذي يعد علاجا للمتلازمة التي تعاني منها بايلز، منعت الأسطورة الأمريكية من الحصول على علاجها.

وكذلك عقار ريتالين، الذي يمكن استخدامه في اليابان لعلاج اضطرابات النوم وليس ADHD، وبحسب التقارير الصحفية، لم يكن أمام بايلز خيار سوى عدم الحصول على علاجها؛ ما أدى لانسحابها في النهاية.