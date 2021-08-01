جدول ميداليات أولمبياد طوكيو: ذهبية ثانية لقطر.. والصين في الصدارة

اختتمت فعاليات اليوم الأحد من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2021“.

واقتسم القطري معتز عيسى برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل برشم وتامبيري 37.2 مترا في نهائي المسابقة اليوم الأحد ليقتسما الميدالية الذهبية، لتنال قطر ثاني ميدالية ذهبية في تاريخها الأولمبي، حيث كانت الأولى للرباع فارس إبراهيم أمس السبت.

وفاجأ لامونت مارسيل العالم ليفوز بذهبية سباق 100 متر للرجال بأولمبياد طوكيو اليوم الأحد ويصبح أول إيطالي يحقق اللقب الأبرز في سباقات العدو بزمن أوروبي جديد بلغ 9.80 ثانية.

ونال الأمريكي فريد كيرلي الميدالية الفضية بزمن 9.84 ثانية بينما انتزع الكندي أندريه دي جراسي الميدالية البرونزية، في تكرار لنتيجته في ريو قبل خمسة أعوام، بزمن 9.89 ثانية.

وأحرز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس عالميا ذهبية منافسات فردي الرجال للتنس بأولمبياد طوكيو الصيفي بعد انتصاره في المباراة النهائية على منافسه الروسي كارين ختشانوف بنتيجة 6/3، و6/1 ليتوج بأكبر لقب خلال مسيرته.

واعتمد روبرت فينك على اندفاع قوي ومتأخر ليكمل ثنائية ذهبية في أولمبياد طوكيو بعدما تفوق السباح الأمريكي على ميخائيلو رومانتشوك وفلوريان فيلبروك في نهائي 1500 متر حرة.

وأحرز الأمريكي كاليب دريسل ذهبية سباق 50 مترا حرة للرجال في السباحة في أولمبياد طوكيو.

وواصلت الصين تصدرها لقائمة نيل الميداليات في أولمبياد طوكيو، تليها الولايات المتحدة ثم اليابان.

وفيما يلي الترتيب العام لأولمبياد طوكيو 2020، بعد منافسات اليوم الأحد 1 أغسطس: