رياضة

القطري معتز برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري يحصدان ذهبية القفز العالي بأولمبياد طوكيو
تاريخ النشر: 01 أغسطس 2021 12:55 GMT
تاريخ التحديث: 01 أغسطس 2021 14:55 GMT

القطري معتز برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري يحصدان ذهبية القفز العالي بأولمبياد طوكيو

تقاسم القطري معتز برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري ذهبية القفز العالي بألعاب القوى بأولمبياد طوكيو اليوم الأحد. وبعد حديث قصير مع الحكم وافق برشم وتامبيري على

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المصدر: رويترز وفريق التحرير - إرم نيوز

تقاسم القطري معتز برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري ذهبية القفز العالي بألعاب القوى بأولمبياد طوكيو اليوم الأحد.

وبعد حديث قصير مع الحكم وافق برشم وتامبيري على عدم خوض جولة فاصلة ليتقاسما الذهبية.

وكان برشم وتامبيري قد نجحا في تجاوز ارتفاع 2.37 متر من المحاولة الأولى وفشل كل منهما في المحاولات الثلاث في عبور ارتفاع 2.39 متر.

ونال ماكسيم نيداسيكاو القادم من روسيا البيضاء الميدالية البرونزية.

وأصبحت ذهبية برشم هي الأولى في ألعاب القوى لقطر والثانية في أولمبياد 2020.

وتعد هذه الميدالية هي الثالثة لبرشم في الأولمبياد بعد برونزية لندن 2012 وفضية ريو 2016.

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