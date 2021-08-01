القطري معتز برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري يحصدان ذهبية القفز العالي بأولمبياد طوكيو

تقاسم القطري معتز برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري ذهبية القفز العالي بألعاب القوى بأولمبياد طوكيو اليوم الأحد.

وبعد حديث قصير مع الحكم وافق برشم وتامبيري على عدم خوض جولة فاصلة ليتقاسما الذهبية.

وكان برشم وتامبيري قد نجحا في تجاوز ارتفاع 2.37 متر من المحاولة الأولى وفشل كل منهما في المحاولات الثلاث في عبور ارتفاع 2.39 متر.

القطري #معتز_برشم يحقق الميدالية الذهبية في ألعاب القوى للقفز العالي بأولمبياد طوكيو، لتكون الذهبية الأولى في ألعاب القوى والثانية في أولمبياد 2020.#إرم_سبورت#الألعاب_الأولمبية pic.twitter.com/w1Pfv1QuhW — إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2021

ونال ماكسيم نيداسيكاو القادم من روسيا البيضاء الميدالية البرونزية.

وأصبحت ذهبية برشم هي الأولى في ألعاب القوى لقطر والثانية في أولمبياد 2020.

وتعد هذه الميدالية هي الثالثة لبرشم في الأولمبياد بعد برونزية لندن 2012 وفضية ريو 2016.