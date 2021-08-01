الألماني زفيريف يحرز ذهبية فردي الرجال للتنس بأولمبياد طوكيو

أحرز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس عالميا ذهبية منافسات فردي الرجال للتنس بأولمبياد طوكيو الصيفي بعد انتصاره في المباراة النهائية على منافسه الروسي كارين ختشانوف بنتيجة 6-3 و6-1 اليوم الأحد.

وقدم زفيريف الذي لم يحرز _حتى الآن_ أي لقب في البطولات الأربع الكبرى أداء مذهلا اليوم وسحق منافسه الروسي في 79 دقيقة ليصبح أول ألماني يحرز ذهبية الفردي في الألعاب الأولمبية.

ومن البداية تفوق زفيريف بصورة لافتة وكسر إرسال منافسه مبكرا ليتقدم 3-صفر في المجموعة الأولى ثم كرر كسر الإرسال ليحسم المجموعة عندما أرسل ختشانوف الكرة خارج الملعب.

وواصل اللاعب الألماني (24 عاما) انطلاقته القوية رغم أصوات متظاهرين معارضين للألعاب وكسر إرسال منافسه في الشوط الثاني من المجموعة الثانية.

وكان زفيريف تعرض لانتقادات اتهمته بالضعف المعنوي في المباريات الكبيرة ومنها هزيمته في نهائي أمريكا المفتوحة في العام الماضي أمام النمساوي دومينيك تيم لكنه اليوم أثبت عكس ذلك.

أحرز الألماني ألكسندر زفيريف ذهبية منافسات فردي الرجال للتنس بأولمبياد طوكيو بعد انتصاره في النهائي على الروسي كارين ختشانوف بنتيجة 6-3 و6-1.#إرم_سبورت pic.twitter.com/y1ewrHJR5f — إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2021

وحافظ زفيريف على تفوقه الواضح بينما لم يتمكن المنافس الروسي من القيام بشيء واكتفى بالفضية.

وبهذا أصبح زفيريف ثاني رياضي ألماني يحرز ذهبية الفردي الأولمبية بعد مواطنته شتيفي جراف التي توجت بلقب الفردي في سول في 1988.

كما سبق وتوجت ألمانيا بذهبية في منافسات الزوجي عن طريق بوريس بيكر ومايكل ستيتش في دورة برشلونة 1992.

وكان الإسباني بابلو كارينيو بوستا فاز بالميدالية البرونزية للمنافسة بعد تغلبه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6-4 و6-7 و6-3 أمس السبت.