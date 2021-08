السباح الأمريكي دريسل يكلل مشاركته الأولمبية بخمس ذهبيات

أنهى السباح الأمريكي، كاليب دريسل، مشواره في أولمبياد طوكيو، بالفوز بالميدالية الذهبية الخامسة له، اليوم الأحد، واعترف بأن التوقعات الكبيرة والضغوط وتقلبات المشاعر، جعلت من الأولمبياد ”تجربة مرعبة“.

وفاز دريسل بذهبية 50 مترًا حرة للرجال اليوم، بفارق نصف ثانية تقريبًا، وهو فارق كبير في سباحات السرعة الحديثة. كما لعب دورا بارزًا في فوز أمريكا بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع للرجال.

وتفوق دريسل في كل سباقاته الثلاثة بالفردي، وهي 100 متر فراشة، و50 مترًا حرة، و100 متر حرة، بجانب سباقين للتتابع، رغم تكدس جدول المنافسات.

وقال دريسل، البالغ 24 عامًا، الذي رفع رصيده إلى سبع ميداليات ذهبية في مسيرته الأولمبية، إن الضغط للفوز في الأولمبياد، أكبر بكثير من بطولات العالم.

#USA swimmer #CaelebDressel just won his fifth Gold at #Tokyo2020 ! 🤯

100m Butterfly (WR) 🥇

4x100m Medley Relay (WR) 🥇

50m Freestyle (OR) 🥇

100m Freestyle 🥇

4x100m Relay 🥇

What a performance from the 24-year-old.💯 #Olympics #TeamUSA pic.twitter.com/MN16iXLsUB

