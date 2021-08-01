الملاكم الفرنسي مراد علييف يعلق على احتجاجه العنيف واستبعاده في أولمبياد طوكيو

ظل الملاكم الفرنسي مراد علييف جالسا خارج الحلبة لنحو ساعة بعد استبعاده من نزال في وزن فوق الثقيل في منافسات الملاكمة بأولمبياد طوكيو، يوم الأحد.

وعندما أوقف الحكم نزاله ضد البريطاني فريزر كلارك قبل أربع ثوان من نهاية الجولة الثانية، احتج الملاكم الفرنسي ولكَم كاميرا التلفزيون وأطاح بالواقي الخاص بالفم.

وعانى كلارك من جرح أعلى العين واعتبر الحكم أن علييف تعمد نطح منافسه في وقت لاحق.

وظل علييف جالسا بجانب الحلبة لنصف ساعة ثم خرج من القاعة بعد حديث مع المسؤولين قبل أن يعود بعد ذلك بربع ساعة.

وأبلغ علييف البالغ عمره 26 عاما الصحفيين ”هذا ظلم. كنت متقدما في النزال.

”(الحكم) أوقف النزال دون تحذير وأبلغوني ’أنت خسرت‘. لذا أعتقد أن ما حدث كان متعمدا“.

وكان علييف متقدما 3-2 في الجولة الأولى.

وأضاف ”طيلة حياتي كنت أستعد لهذا الحدث، لذا كان من الطبيعي أن يجن جنوني“.

وانتهى النزال في دور الثمانية ليضمن كلارك الحصول على البرونزية، وقال الملاكم البريطاني إنه يتعاطف مع نظيره الفرنسي ونصحه ”بعدم تلطيخ سمعته“.

وقال الملاكم البريطاني ”مررت بمثل هذه المواقف من قبل. في المعتاد يتوقف تفكيرك وتعبر عن مشاعرك“.

وكان كلارك يتوقع نزالا صعبا بعد خسارته أمام علييف قبل ستة أسابيع رغم أنه انتصر عليه مرتين قبل ذلك.

وأضاف كلارك ”إنه ملاكم جيد.. لم أرد أن يلطخ سمعته أو أن يكون فظا تجاه الحكام أو المسؤولين، فهم يقومون بعملهم فقط. كنت أحاول تقديم نصيحة من ملاكم أكبر سنا وأكثر خبرة“.

وتابع ”هذه الأمور تحدث. تعرضت لخيبة أمل في العديد من المرات في مسيرتي والعديد من التقلبات. هذه خيبة أمل له. أنا أعرفه وهو شخص جيد. أؤمن أنه سيكون بطلا“.