منتخب مصر لكرة اليد يحسم تأهله ويضمن المركز الثاني بالفوز على البحرين في أولمبياد طوكيو

تأهل منتخب مصر لكرة اليد بجدارة إلى دور ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو، بعد فوزه على البحرين بنتيجة 30 – 20، في المباراة التي جمعت بينهما، صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

وحصد منتخب مصر نقطته الثامنة في المركز الثاني خلف المنتخب الدنماركي.

أما البحرين فضمنت المركز الرابع بنقطتين.

واستهل منتخب مصر لكرة اليد مشواره بالفوز على البرتغال بنتيجة 37 – 31، ثم الهزيمة من الدنمارك بنتيجة 32 – 27، وفي الجولة الثالثة فاز على اليابان بنتيجة 33 – 29، ثم حقق الفوز على منتخب السويد بنتيجة 27 – 22، وأخيرا الفوز على اليابان بنتيجة 30 – 20.

جدول ميداليات أولمبياد طوكيو: ذهبية عربية.. والصين تواصل الصدارة https://t.co/14wY65eEvk pic.twitter.com/IBcanq4qd1 — إرم سبورت (@EremSports) July 31, 2021

واحتل منتخب مصر لكرة اليد المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، وينتظر انتهاء مباراة ألمانيا والبرازيل التي ستجمع بينهما في وقت لاحق، في ختام دور المجموعات، وذلك لحسم صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى الذي سيواجه مصر في مباراة دور ربع النهائي، التي ستقام صباح الثلاثاء المقبل.

وفي مواجهة أخرى، فازت اليابان 31-30 على البرتغال، لتتأهل البحرين إلى دور الثمانية في منافسات كرة اليد للرجال.

البحرين تأهلت إلى دور الثمانية بفضل تفوقها بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاثة.

وفازت البحرين 32-30 على اليابان بفضل هدف محمد أحمد قبل 37 ثانية من النهاية، فيما خسرت 26-25 من البرتغال.

وكانت اليابان متقدمة 31-29 لكن أنطونيو أريا أحرز الهدف الـ 30 للبرتغال، وهي النتيجة التي حرمت اليابان من التأهل، إذ إنها كانت تتفوق في الأهداف المسجلة في المواجهات بين المنتخبات الثلاثة.

وبذلك تلعب البحرين ضد فرنسا متصدرة المجموعة الأولى في دور الثمانية.