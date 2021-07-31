جون سينا يهاجم بارون كوربن ويوقع عقد مواجهة رومان رينز في "سمر سلام 2021" (فيديو)

أشعل النجم جون سينا، العائد لمنافسات عالم المصارعة الحرة WWE، ليلة عرض ”سماكداون“، الذي أقيم، فجر السبت.

وخلال عرض سماكداون دخل رومان رينز وفين بالور من أجل توقيع عقد النزال على اللقب لمنافسات ”سمر سلام 2021″، حيث قال رومان إن ”جون سينا لا يحترم بالور ويظن أنه أقل منه ويريد مكانه“.

ووقع رومان بالفعل العقد، وعندما أراد بالور التوقيع تدخل المصارع بارون كوربن وهاجمه وأخرجه من الحلبة، وحمل كوربن العقد من أجل توقيعه، لكن جون فاجأ الجميع ودخل إلى الحلبة ليهاجم كوربن، ثم يخطف العقد ويقوم بوضع توقيعه عليه.

وبذلك أعلن رسميا عن مواجهة نارية مقبلة ضد رومان رينز، في مهرجان الصيف ”سمر سلام“، الذي سيقام فجر يوم 22 أغسطس المقبل باستاد أليغانت في لاس فيغاس.

وكان سينا قد فاجأ الجماهير، مؤخرا بالتواجد في بطولة ”Money in the Bank“ بالدخول إلى حلبة المصارعة عقب فوز رومان رينز، على خصمه، إيدج.

وكان هذا أول ظهور مباشر لجون سينا في بطولات ”WWE“ منذ أن خسر نزاله أمام المصارع، براي وايت في مباراة Firefly Fun House الشهيرة ضمن النسخة 36 من فعاليات بطولة ”راسلمينيا“ في إبريل من العام الماضي.

بينما آخر مباراة قوية لسينا أمام الجماهير أقيمت فعاليتها في بطولة ”راسلمينيا 34 “ عندما خسر أمام المصارع الشهير المعتزل، أندرتيكر.

كما تم الإعلان بعد ذلك عن إقامة نزال بين فين بالور وبارون كوربن في الأسبوع المقبل من سماكداون.

وفي باقي منافسات النزالات، تمكن كل من، بيغ إي، سيزارو وشينسكي ناكامورا من الفوز على الثلاثي دولف زيغلر، أبولو كروز وروبرت رود.

كما شهد عرض سماكدوان مفاجأة بعودة ساشا بانكس بعد غياب طويل عن عروض WWE، لتنقذ بيانكا بلير من زيلينا فيغا وكارميلا.