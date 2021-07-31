الرباع القطري فارس إبراهيم ينال الميدالية الذهبية في رفع الأثقال (فيديو)

حصل الرباع القطري من أصول مصرية فارس إبراهيم حسونة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال، وزن 96 كغم، في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) اليوم السبت.

وحقق فارس إبراهيم حسونة رقما أولمبيا في المجموع بلغ 402 كيلوغرام في أولمبياد طوكيو .

الرباع القطري ذو الأصول المصرية فارس ابراهيم حسونة يمنح #قطر أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها#أولمبياد_طوكيو #الألعاب_الأولمبية #Tokyo2020 pic.twitter.com/HkbJNp4hCs — إرم سبورت (@EremSports) July 31, 2021

وحصل الفنزويلي كيدومار باينيا سانشيز على الميدالية الفضية ونال الجورجي أنطون بليسنوي الميدالية البرونزية.

وهذه أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات قطر الأولمبية.

وحصل فارس حسونة على الجنسية القطرية بعد اتهامه الاتحاد المصري لرفع الأثقال بتجاهله لخلافات مع والده الرباع إبراهيم حسونة بطل مصر السابق.

‏وحصل حسونة ايضا مع قطر على برونزية بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال.