رياضة

الرباع القطري فارس إبراهيم ينال الميدالية الذهبية في رفع الأثقال (فيديو)
تاريخ النشر: 31 يوليو 2021 13:08 GMT
تاريخ التحديث: 31 يوليو 2021 14:30 GMT

الرباع القطري فارس إبراهيم ينال الميدالية الذهبية في رفع الأثقال (فيديو)

هذه أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات قطر الأولمبية.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حصل الرباع القطري من أصول مصرية فارس إبراهيم حسونة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال، وزن 96 كغم، في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) اليوم السبت.

وحقق فارس إبراهيم حسونة رقما أولمبيا في المجموع بلغ 402 كيلوغرام في أولمبياد طوكيو .

وحصل الفنزويلي كيدومار باينيا سانشيز على الميدالية الفضية ونال الجورجي أنطون بليسنوي الميدالية البرونزية.

وهذه أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات قطر الأولمبية.

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وحصل فارس حسونة على الجنسية القطرية بعد اتهامه الاتحاد المصري لرفع الأثقال بتجاهله لخلافات مع والده الرباع إبراهيم حسونة بطل مصر السابق.

‏وحصل حسونة ايضا مع قطر على برونزية بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال.

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