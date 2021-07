ديوكوفيتش يغادر أولمبياد طوكيو دون ميدالية

سيغادر المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش الحاصل على 20 لقبا في بطولات التنس الأربع الكبرى، الألعاب الأولمبية دون ميدالية للمرة الثالثة على التوالي؛ بعد انسحابه من مباراة الميدالية البرونزية في الزوجي المختلط؛ بسبب إصابة في الكتف.

وفاز اللاعب الصربي ببرونزية فردي الرجال في أولمبياد بكين 2008، لكنه فشل في الصعود على منصة التتويج في لندن وريو، والآن طوكيو.

Wow!

An amazing performance from Pablo Carreno Busta sees him defeat Novak Djokovic and win the #bronze medal!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @ITFTennis | #Tennis pic.twitter.com/f429sxcMHK

