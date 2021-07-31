ديوكوفيتش يغادر أولمبياد طوكيو دون ميدالية

سيغادر المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش الحاصل على 20 لقبا في بطولات التنس الأربع الكبرى، الألعاب الأولمبية دون ميدالية للمرة الثالثة على التوالي؛ بعد انسحابه من مباراة الميدالية البرونزية في الزوجي المختلط؛ بسبب إصابة في الكتف.

وفاز اللاعب الصربي ببرونزية فردي الرجال في أولمبياد بكين 2008، لكنه فشل في الصعود على منصة التتويج في لندن وريو، والآن طوكيو.

وخسر ديوكوفيتش أمام الألماني ألكسندر زفيريف، أمس الجمعة، في قبل نهائي فردي الرجال، لتتبدد آماله في الجمع بين كافة الألقاب الأربعة الكبرى والذهبية الأولمبية في عام واحد.

وبانسحابه من الزوجي المختلط، حصل الزوجي الأسترالي المكون من آشلي بارتي وجون بيرز على الميدالية البرونزية.