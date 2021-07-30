جدول ميداليات أولمبياد طوكيو: الصين تحلق في الصدارة

واصلت الصين تصدرها لجدول ترتيب ميداليات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020″، بعد نهاية منافسات، اليوم الجمعة، بعد أن رفعت رصيدها إلى 40 ميدالية (19 ذهبية، 10 فضية، 11 برونزية).

واحتفظ الصيني ”ما لونغ“ بطل العالم بلقبه الأولمبي في فردي الرجال في تنس الطاولة، اليوم الجمعة، بعد فوزه على مواطنه ”فان تشيندونغ“ 4-2 في ألعاب طوكيو 2020، حيث كتب رقمًا تاريخيًا جديدًا.

ونال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا ذهبيته الرابعة في ثالث دورة أولمبية يشارك فيها بالفوز 11-4 و10-12 و11-8 و11-9 و3-11 و11-7 ليحتفل بنفس الطريقة الشهيرة التي يحتفل بها البريطاني ”مو فرح“ عداء المسافات الطويلة، والبطل الأولمبي عدة مرات، بوضع قلب بيديه على رأسه.

طوكيو 2020: كاليب شيفيرد يكتب التاريخ كأول رجل يفوز بميدالية بمنافسات السيدات https://t.co/umEyQIu6TN pic.twitter.com/iSmVw8OWL8 — إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2021

كما شهد برنامج ألعاب القوى في الأولمبياد بداية مثيرة بفوز العداء الإثيوبي ”سيليمون باريجا“ المفاجئ بذهبية سباق 10 آلاف متر للرجال، اليوم الجمعة، بعد تفوقه على بطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي الأوغندي جوشوا تشيبتيجي.

واستمر توقف رصيد حصد العرب حتى الآن عند 6 ميداليات، وهي: ذهبية للسبّاح التونسي الشاب أحمد الحفناوي في سباق 400 م حرة، وفضية للأردني صالح الشرباتي في وزن -80 كلج في التايكواندو، وبرونزية للمصري سيف عيسى في الوزن عينه، وبرونزية المصرية هداية ملاك في وزن -57 كلج، وبرونزية التونسي محمد خليل الجندوبي في وزن -58 كلج، وأخيرًا الكويتي عبدالله الرشيدي الذي توج بالميدالية البرونزية السكيت للمرة الثانية تواليًا.

وعلى صعيد الألعاب الجماعية صعد منتخب مصر إلى دور الثمانية في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز الكبير 27-22 على السويد، اليوم الجمعة.

وانتزعت مصر وصافة المجموعة الثانية من السويد بفارق المواجهات المباشرة إذ إن لكل منهما 6 نقاط.

وتتصدر الدنمارك المجموعة بثماني نقاط بعد فوزها 34-28 على البرتغال لتظل دون خسارة مع فرنسا متصدرة المجموعة الأولى بثماني نقاط أيضًا بعد فوزها 36-31 على إسبانيا.

وحققت البحرين انتصارها الأول على الإطلاق في منافسات كرة اليد للرجال بالأولمبياد بعد تغلبها 32-30 على اليابان.

وتتصدر الصين الترتيب العام برصيد 40 ميدالية (19 ذهبية، 10 فضية، 11 برونزية).

وفي المركز الثاني تأتي اليابان برصيد 28 ميدالية (17 ذهبية و4 فضية و7 برونزية).

وحلت الولايات المتحدة في المركز الثالث برصيد 41 ميدالية (14 ذهبية و16 فضية و11 برونزية).

وفيما يلي الترتيب العام لأولمبياد ”طوكيو 2020″، بعد منافسات اليوم الجمعة 30 يوليو: