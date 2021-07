زفيريف يهزم ديوكوفيتش في نصف نهائي أولمبياد طوكيو ويحرمه من إنجاز تاريخي

أنهى الألماني ألكسندر زفيريف، آمال نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، في أن يكون أول لاعب يكمل الألقاب الذهبية، عندما تغلب على اللاعب الصربي بنتيجة 1/6 و6/3 و6/1 في قبل نهائي منافسات فردي التنس، بأولمبياد طوكيو، اليوم الجمعة.

وكان ديوكوفيتش، يأمل أن يكون أول لاعب يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى، وذهبية الأولمبياد في العام نفسه، ليعادل إنجاز الألمانية شتيفي غراف، في 1988.

Almost impossible to believe 😮

From a set and a break down, @AlexZverev won 10 of the next 11 games vs Djokovic to reach the Olympic final 👏#Tokyo2020 pic.twitter.com/bV7Ue13IiS

— Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2021