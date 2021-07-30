زفيريف يهزم ديوكوفيتش في نصف نهائي أولمبياد طوكيو ويحرمه من إنجاز تاريخي

أنهى الألماني ألكسندر زفيريف، آمال نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، في أن يكون أول لاعب يكمل الألقاب الذهبية، عندما تغلب على اللاعب الصربي بنتيجة 1/6 و6/3 و6/1 في قبل نهائي منافسات فردي التنس، بأولمبياد طوكيو، اليوم الجمعة.

وكان ديوكوفيتش، يأمل أن يكون أول لاعب يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى، وذهبية الأولمبياد في العام نفسه، ليعادل إنجاز الألمانية شتيفي غراف، في 1988.

Almost impossible to believe 😮 From a set and a break down, @AlexZverev won 10 of the next 11 games vs Djokovic to reach the Olympic final 👏#Tokyo2020 pic.twitter.com/bV7Ue13IiS — Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2021

وأنهت هذه الهزيمة أيضا حلم ديوكوفيتش في الفوز بميدالية ذهبية أولمبية في الفردي وهو اللقب الشرفي الوحيد الذي لا يزال يراوغ النجم الصربي.

وجاء ديوكوفيتش إلى طوكيو بعد فوزه بألقاب أستراليا المفتوحة ورولان اروس وويمبلدون في 2021.

وبدا ديوكوفيتش، الفائز ببرونزية فردي الرجال في ألعاب بكين 2008، في طريقه لانتصار سهل اليوم الجمعة بعد فوزه بالمجموعة الأولى بعد خسارته لشوط واحد فقط وتقدم بكسر للإرسال في المجموعة الثانية.

لكن زفيريف المصنف الخامس عالميا زاد إيقاعه ورد كسر الإرسال سريعا وفاز بثمانية أشواط متتالية ليحسم المجموعة الثانية لصالحه ويتقدم في المجموعة الفاصلة.

وحسم زفيريف الفوز بالمباراة ليصبح أول لاعب ألماني يبلغ النهائي في الأولمبياد منذ فوز تومي هاس بالفضية في سيدني 2000.

وسيلتقي مع كارين ختشانوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية في النهائي.

ختشانوف للنهائي

وصعد كارين ختشانوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية إلى نهائي فردي الرجال في منافسات التنس بألعاب طوكيو اليوم الجمعة بالفوز 6/3 و6/3 على بابلو كارينيو بوستا.

وتفوق اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، الذي صعد لدور الثمانية في ويمبلدون في وقت سابق هذا الشهر، على منافسه الإسباني بعد ساعة واحدة و19 دقيقة من اللعب على الملعب الرئيسي.

ووصف ختشانوف المواجهة بأنها تتويج لصيف رائع.

وقال: ”ألعب التنس من أجل هذه اللحظات.. إنها ذكريات تدوم للأبد“.

🎾 Alexander Zverev stuns world No.1 Novak Djokovic in the men's #tennis semi-finals, ending the Serbian's quest for the 'Golden Slam'. Read the report on @AlexZverev's win here 👇#StrongerTogetherhttps://t.co/rIkYlhrEpY — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 30, 2021

وكسر ختشانوف إرسال منافسه الإسباني مرتين وارتكب أربعة أخطاء سهلة فقط في المجموعة الأولى.

ولم يجد كارينيو بوستا، الذي أطاح بالروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا من دور الثمانية، حلولا لضربات ختشانوف القوية وتراجع بكسر للإرسال في منتصف المجموعة الثانية قبل أن يحسم ختشانوف الفوز بالمباراة بضربة أمامية.

وقال كارينيو بوستا: ”لم أقدم أفضل مباراة اليوم“.

وأضاف: ”لعب كارين مباراة لا تصدق اليوم، لعب بشراسة وقدم أداء رائعا، لم يمنحني أي شعور بالراحة في الملعب“.