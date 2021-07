السباح الأمريكي رايان ميرفي يلمح لحدوث غش في نهائي سباق 200 متر ظَهرا

قال رايان ميرفي إن نهائي سباق 200 متر ظَهرا في أولمبياد طوكيو، اليوم الجمعة، ”ربما لم يكن نظيفا“، بعد أن خسر أمام الروسي يفجيني ريلوف، لكن السباح الأمريكي تراجع سريعا عن أي إشارة إلى اتهام منافسيه بالغش.

وفاز ميرفي بالذهبية في سباقي 100 و200 متر بأولمبياد ريو 2016، لكن ريلوف انتزع اللقبين في طوكيو، وحقق رقما أولمبيا في سباق 200 متر، اليوم الجمعة.

وقال ميرفي عندما سأله مراسل بعد السباق عما إذا كان لديه أي مخاوف بشأن سباقاته فيما يتعلق بالمنشطات، ”لدي 15 فكرة، 13 منها ستضعني في الكثير من المتاعب“.

وأضاف: ”أحاول ألا أنشغل بذلك. خوض سباق ربما لا يكون نظيفا أمر يستنزف عقلي بصورة كبيرة طيلة العام“.

لكن في مؤتمر صحفي أقيم لاحقا، قال ميرفي إنه يتحدث بشكل عام فقط عن المنشطات في السباحة وقدم التهنئة إلى ريلوف والبريطاني لوك جرينبانك الحاصل على الميدالية البرونزية.

وقال: ”أحتاج إلى أن أكون واضحا، أنا لا أعتزم تقديم أي مزاعم هنا. أهنئ لوك ويفجيني. قاما بعمل رائع، وكلاهما سباحان موهوبان للغاية“.

وأضاف: ”في نهاية المطاف… أعتقد أن (المنشطات) ما زالت موجودة بصورة كبيرة في السباحة وهذا هو الأمر“.

