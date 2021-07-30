السباح الأمريكي رايان ميرفي يلمح لحدوث غش في نهائي سباق 200 متر ظَهرا

قال رايان ميرفي إن نهائي سباق 200 متر ظَهرا في أولمبياد طوكيو، اليوم الجمعة، ”ربما لم يكن نظيفا“، بعد أن خسر أمام الروسي يفجيني ريلوف، لكن السباح الأمريكي تراجع سريعا عن أي إشارة إلى اتهام منافسيه بالغش.

وفاز ميرفي بالذهبية في سباقي 100 و200 متر بأولمبياد ريو 2016، لكن ريلوف انتزع اللقبين في طوكيو، وحقق رقما أولمبيا في سباق 200 متر، اليوم الجمعة.

وقال ميرفي عندما سأله مراسل بعد السباق عما إذا كان لديه أي مخاوف بشأن سباقاته فيما يتعلق بالمنشطات، ”لدي 15 فكرة، 13 منها ستضعني في الكثير من المتاعب“.

وأضاف: ”أحاول ألا أنشغل بذلك. خوض سباق ربما لا يكون نظيفا أمر يستنزف عقلي بصورة كبيرة طيلة العام“.

لكن في مؤتمر صحفي أقيم لاحقا، قال ميرفي إنه يتحدث بشكل عام فقط عن المنشطات في السباحة وقدم التهنئة إلى ريلوف والبريطاني لوك جرينبانك الحاصل على الميدالية البرونزية.

وقال: ”أحتاج إلى أن أكون واضحا، أنا لا أعتزم تقديم أي مزاعم هنا. أهنئ لوك ويفجيني. قاما بعمل رائع، وكلاهما سباحان موهوبان للغاية“.

وأضاف: ”في نهاية المطاف… أعتقد أن (المنشطات) ما زالت موجودة بصورة كبيرة في السباحة وهذا هو الأمر“.

While gold is always the goal, I am so proud to add to @TeamUSA’s medal haul. Looking forward to the next few days of competition with this team! pic.twitter.com/vxJ4Cc3u8C — Ryan Murphy (@ryan_f_murphy) July 30, 2021

وقال ريلوف إنه اندهش من تعليقات ميرفي الأولى لكنه قال في مؤتمره الصحفي إنه لطالما ساند الرياضة النظيفة.

وأبلغ الصحفيين: ”أقوم دائما بالخضوع لاختبارات المنشطات… لن أسامح نفسي إذا كنت قد أخذت شيئا. لا أعرف كيف أتفاعل مع هذا. لم يتم اتهامي بأي شيء“.

ورفض متحدث باسم الفريق الروسي التعقيب على تعليقات ميرفي، ولم يصدر عن الاتحاد الأمريكي للسباحة أي تعليق بعد.

وتنافس روسيا في الألعاب الأولمبية هذا العام باعتبارها ”اللجنة الأولمبية الروسية“ كجزء من عقوبات بسبب فضيحة منشطات.

ولا يتم رفع علم روسيا أو عزف نشيدها الوطني عند فوزها بميداليات في طوكيو.

وقال السباح السويسري جيريمي ديبلانش، الحاصل على برونزية سباق 200 متر متنوع، إنه ليس لديه أي مخاوف تتعلق بالسباق.

وأضاف: ”بالطبع هناك بعض الحالات الغريبة. لكن عندما يكون شخص ما أفضل منك، فمن السهل أن تقول إنه يستخدم المنشطات“.

وأوضح: ”لكن في بعض الأحيان يكون هناك من هو أفضل منك“.