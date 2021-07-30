رياضة

ياسمين الدباغ وحسين علي رضا يودعان أولمبياد طوكيو 2020
تاريخ النشر: 30 يوليو 2021 7:17 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2021 8:40 GMT

ياسمين الدباغ وحسين علي رضا يودعان أولمبياد طوكيو 2020

السعودي حسين علي رضا لاعب التجديف اختتم مشاركته في طوكيو 2020 بعدما احتل المركز السادس بنهائي D والمركز الـ24 في الترتيب العام للتصفيات.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ودعت العداءة السعودية ياسمين الدباغ دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، اليوم الجمعة، بعدما احتلت المركز التاسع خلال التصفيات ما قبل الإقصائية، في سباق 100 متر للسيدات.

وقطعت الدباغ المسافة المحددة للسباق بزمن 13.34 ثانية بفارق 1.58 ثانية عن العداءة الإيرانية فرزانا فسيحي التي تصدرت المرحلة وتأهلت نحو الدور المقبل، وبحسب نظام التأهيل فإن بطاقة العبور تُمنح لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

كما اختتم السعودي حسين علي رضا لاعب التجديف مشاركته في طوكيو 2020 بعدما احتل المركز السادس بنهائي D والمركز الـ24 في الترتيب العام للتصفيات.

وافتتح حسين علي رضا مشاركته الأولى في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية بالتأهل إلى ربع النهائي بعد جولة الإعادة، قبل أن يحتل فيها المركز السادس ويتأهل لمرحلة نصف نهائي D/C لتحديد المراكز من 13 وحتى 24.

واحتل حسين علي رضا المركز السادس في مرحلة نصف نهائي C/D لينتقل لنهائي D لتحديد المراكز من 19 إلى 24 ويحقق المركز السادس بعدما قطع المنافسة بزمن 7:52.67 دقيقة، ومعها يحتل المركز الرابع والعشرين في الترتيب العام.

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