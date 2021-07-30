ياسمين الدباغ وحسين علي رضا يودعان أولمبياد طوكيو 2020

ودعت العداءة السعودية ياسمين الدباغ دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، اليوم الجمعة، بعدما احتلت المركز التاسع خلال التصفيات ما قبل الإقصائية، في سباق 100 متر للسيدات.

وقطعت الدباغ المسافة المحددة للسباق بزمن 13.34 ثانية بفارق 1.58 ثانية عن العداءة الإيرانية فرزانا فسيحي التي تصدرت المرحلة وتأهلت نحو الدور المقبل، وبحسب نظام التأهيل فإن بطاقة العبور تُمنح لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

أنهى اللاعب 'حسين علي رضا' مشاركته في سباق التجديف – فردي رجال – لدورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 بحلوله في الترتيب 24 في التصنيف العام للمسابقة في أول مشاركة للتجديف السعودي في الأولمبياد. مشاركات قادمة أفضل باذن الله 🙏🚣‍♀️#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/zHl8xtB4cC — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 29, 2021

كما اختتم السعودي حسين علي رضا لاعب التجديف مشاركته في طوكيو 2020 بعدما احتل المركز السادس بنهائي D والمركز الـ24 في الترتيب العام للتصفيات.

وافتتح حسين علي رضا مشاركته الأولى في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية بالتأهل إلى ربع النهائي بعد جولة الإعادة، قبل أن يحتل فيها المركز السادس ويتأهل لمرحلة نصف نهائي D/C لتحديد المراكز من 13 وحتى 24.

واحتل حسين علي رضا المركز السادس في مرحلة نصف نهائي C/D لينتقل لنهائي D لتحديد المراكز من 19 إلى 24 ويحقق المركز السادس بعدما قطع المنافسة بزمن 7:52.67 دقيقة، ومعها يحتل المركز الرابع والعشرين في الترتيب العام.