منتخب مصر يتأهل إلى دور الـ8 والبحرين يهزم اليابان ويحقق أول فوز في منافسات كرة اليد بالأولمبياد

قدم الحارس كريم هنداوي أداء مذهلا ليقود منتخب مصر إلى دور الثمانية في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو بعد الفوز الكبير 27/22 على السويد اليوم الجمعة.

وانتزع منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية من السويد بفارق المواجهات المباشرة إذ لكل منهما ست نقاط.

ويتصدر منتخب الدنمارك المجموعة بست نقاط قبل مواجهة البرتغال في وقت لاحق من اليوم.

وحقق منتخب البحرين فوزه الأول على الإطلاق في منافسات كرة اليد للرجال بالأولمبياد بعد تغلبه 32/30 على اليابان في المجموعة الثانية اليوم الجمعة.

ويشارك المنتخب البحريني للرجال في الأولمبياد لأول مرة، وقدم أداء مذهلا قبل أن يخسر بفارق هدف واحد أمام السويد ثم البرتغال.

وأنهى منتخب اليابان الشوط الأول لصالحه 17/16، لكن منتخب البحرين قلب الأمور في أول عشر دقائق بعد الاستراحة.

وأدرك منتخب اليابان التعادل 24/24، وظلت الأمور متكافئة إلى أن منح محمد علي البحرين التقدم 31/29 قبل دقيقة و40 ثانية من النهاية.

وبعد تقليص اليابان الفارق إلى هدف واحد حسم محمد أحمد فوز البحرين في آخر 37 ثانية.

ويحتل منتخب البحرين المركز الخامس في المجموعة الثانية بنقطتين، فيما تتذيل اليابان الترتيب دون رصيد.

🇧🇭🤾‍♀️. منتخب المحاربين يسجل فوزا تاريخيا في الأولمبياد بعد تغلبه على #اليابان

الف مبروك @ihf_info pic.twitter.com/nYZRGGWi3p — Bahrain Handball (@bahrainhand) July 30, 2021

وفي المجموعة الأولى صمد منتخب البرازيل أمام انتفاضة غريمه الأرجنتين ليفوز 25/23 رغم التقدم 14/7 في الشوط الأول.

وحقق منتخب البرازيل انتصاره الأول في البطولة ليرفع رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب دون رصيد.

ويلعب منتخب فرنسا المتصدر ضد إسبانيا في مباراة تحديد صاحب الصدارة، فيما يأمل منتخب ألمانيا خطف المركز الثالث من النرويج.