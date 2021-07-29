جدول ميداليات أولمبياد طوكيو: الصين تخطف الصدارة من اليابان

خطفت الصين صدارة الجدول العام للنسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020″، بعد أن حافظت عليه اليابان خلال اليومين الماضيين.

ورفعت الصين رصيدها من الميداليات الذهبية إلى 15 ميدالية، ليصبح المجموع الكلي 31 تصدرت بهم الترتيب العام.

وأحرزت الصينية المصنفة أولى عالميا تشين مينغ ذهبية فردي السيدات بكرة الطاولة وحصلت مواطنتها سون ينغشا على الفضية فيما عادت البرونزية لليابانية ميما إيتو.

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وخالف فريق التتابع الصيني أربعة في 200 متر حرة للسيدات كل التوقعات وحصد الميدالية الذهبية.

وتقدم الفريق الصيني المكون من يوفي تشانغ، التي كسرت الزمن الأولمبي لسباق 200 متر فراشة قبل ساعة من خوض النهائي، ويانغ جونشوان وتانغ موهان ولي بينغجي مبكرا وكافح للحفاظ على تفوقه إذ صمدت لي أمام هجوم الأمريكية كاتي ليديكي ليحقق الفريق زمنا قدره سبع دقائق و40.33 ثانية.

وأحرز فريق اللجنة الأولمبية الروسية ذهبية منافسات السيدات في سلاح الشيش برياضة المبارزة فيما عادت الفضية للمنتخب الفرنسي أما إيطاليا فقد توجت بالبرونزية.

وتوقف رصيد حصد العرب حتى الآن عند ست ميداليات وهم: ذهبية للسبّاح التونسي الشاب أحمد الحفناوي في سباق 400 م حرة، وفضية للأردني صالح الشرباتي في وزن -80 كلج في التايكواندو، برونزية للمصري سيف عيسى في الوزن عينه، برونزية المصرية هداية ملاك في وزن -57 كلج، برونزية التونسي محمد خليل الجندوبي في وزن -58 كلج، وأخيرًا الكويتي عبدالله الرشيدي الذي توج بالميدالية البرونزية السكيت للمرة الثانية تواليا.

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وتتصدر الصين الترتيب العام برصيد 31 ميدالية (15 ذهبية، 7 فضيات، 9 برونزيات).

وتراجعت اليابان إلى المركز الثاني وحلت وصيفة برصيد 25 ميدالية (15 ذهبية و4 فضيات و6 برونزيات).

وفي المركز الثالث حلت الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 38 ميدالية (14 ذهبية و14 فضية و10 برونزيات).

وفيما يلي الترتيب العام لأولمبياد ”طوكيو 2020″، بعد منافسات اليوم الخميس 29 يوليو: