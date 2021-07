ميدفيديف لحكم مباراته مع فونيني في أولمبياد طوكيو: "إذا مت ستكون مسؤولية من؟" (فيديو)

صعد دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميًا إلى دور الثمانية في منافسات فردي الرجال في أولمبياد طوكيو بعد فوزه 6-2 و3-6 و6-2 على الإيطالي فابيو فونيني رغم معاناته من الحرارة والرطوبة في الملعب الرئيس.

ويشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لأول مرة في الألعاب تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية وطلب العلاج قائلًا إنه يواجه مشاكل في التنفس خلال مباراة الدور الثالث في مجمع أرياكي للتنس.

وانتشر فيديو لميدفيديف يقول لحكم المباراة:“إذا مت ستكون مسؤولية من؟.

a very metal moment in the Olympic tennis just now as Medvedev casually asks what happens if he dies on the court pic.twitter.com/kotZxePtEw

— Timothy Burke (@bubbaprog) July 28, 2021