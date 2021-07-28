ميدفيديف لحكم مباراته مع فونيني في أولمبياد طوكيو: "إذا مت ستكون مسؤولية من؟" (فيديو)

صعد دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميًا إلى دور الثمانية في منافسات فردي الرجال في أولمبياد طوكيو بعد فوزه 6-2 و3-6 و6-2 على الإيطالي فابيو فونيني رغم معاناته من الحرارة والرطوبة في الملعب الرئيس.

ويشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لأول مرة في الألعاب تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية وطلب العلاج قائلًا إنه يواجه مشاكل في التنفس خلال مباراة الدور الثالث في مجمع أرياكي للتنس.

وانتشر فيديو لميدفيديف يقول لحكم المباراة:“إذا مت ستكون مسؤولية من؟.

a very metal moment in the Olympic tennis just now as Medvedev casually asks what happens if he dies on the court pic.twitter.com/kotZxePtEw — Timothy Burke (@bubbaprog) July 28, 2021

وأشارت صحيفة ”دايلي ميل“ إلى أن ميدفيديف واجه مشاكل في التنفس بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي بلغت 34 درجة في أرض الملعب.

وقال ميدفيديف للصحفيين:“منذ بداية المجموعة الأولى واجهت صعوبات في التنفس لهذا طلبت العلاج .. لم أستطع التنفس بشكل طبيعي“.

وكرر ميدفيديف طلبه للمنظمين بتأجيل المباريات لتقام في وقت متأخر لحماية اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة.

وقال:“يجب أن تبدأ المباريات في وقت لاحق، وأقول ذلك منذ الدور الأول، وأواصل ذلك“.

وكان ميدفيديف يتقدم 5-2 في بداية المباراة حين تلقى العلاج.

وبعدها أرسل للفوز بالمجموعة الأولى، لكنه لم يكن في حالته الطبيعية أيضًا في المجموعة الثانية، وطلب العلاج ثانية قبل أن يكسر فونيني إرساله، وتمتد المباراة لمجموعة فاصلة.

لكن حالة ميدفيديف تحسنت ليتقدم 3-صفر، ويكسر إرسال اللاعب الإيطالي مجددًا ويحسم الفوز.

وسيلتقي في الدور المقبل مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا الذي تغلب على الألماني دومينيك كويفر 7-6 و6-3.

وحافظت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السادسة عالميًا وهي أعلى لاعبة تصنيفًا لا تزال تنافس في قرعة فردي السيدات على آمال بلادها في الحصول على ميدالية بالتأهل لقبل النهائي بالفوز 6-4 و6-4 على الإيطالية كاميليا جيورجي.

وخرجت سفيتولينا، المتزوجة حديثًا من لاعب التنس الفرنسي جايل مونفيس، من الدور ذاته في أولمبياد ريو قبل 5 سنوات، لكن قدراتها الدفاعية كانت كافية لإحباط جيورجي.

وقالت سفيتولينا:“قدمت مباراة رائعة حقًا، شعرت أنني اليوم أفضل كثيرًا من المباريات السابقة، وهناك مساحة كبيرة للتحسن لكن إرسالي يتطور“.

وضربت سفيتولينا موعدًا في الدور قبل النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا التي تقدمت بانسحاب منافستها الإسبانية باولا بادوسا بسبب المرض بعد خسارة المجموعة الأولى 6-3.

استجابة فورية..

واستجاب الاتحاد الدولي للتنس لمناشدات اللاعبين بتأخير انطلاق المباريات في ألعاب طوكيو لتبدأ الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، غدًا الخميس، بعد معاناتهم من الحرارة، والرطوبة المرتفعة، اليوم الأربعاء.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان:“من أجل صحة وسلامة اللاعبين، وبعد مشاورات مكثفة، قرر الاتحاد الدولي تغيير مواعيد المباريات بسبب الحرارة، والرطوبة المرتفعة، اللتين تشهدهما طوكيو“.

وكانت المباريات في مجمع أرياكي للتنس تنطلق الساعة 11 صباحًا حتى اليوم الأربعاء.