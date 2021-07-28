جدول ميداليات أولمبياد طوكيو.. اليابان تتصدر

واصلت اليابان تصدرها لمنافسات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020″، خلال منافسات اليوم الخامس من البطولة

وفشل اللاعبون العرب في إضافة أي ميداليات جديدة، حيث خسر عمر عصر 1-4 أمام حامل اللقب الصيني ما لونغ، اليوم الأربعاء، لكنه ودع أولمبياد طوكيو 2020 بثقة، بعدما أصبح أول مصري يتأهل لدور الثمانية لفردي تنس الطاولة في تاريخ الأولمبياد.

بيتزا وتذاكر سينما مكافأة الميدالية الفضية للهندية ميراباي تشانو (شاهد) https://t.co/mJtBJjDbZ1 pic.twitter.com/sSVA0gc41o — إرم سبورت (@EremSports) July 28, 2021

كما تغلب البطل الأولمبي الكوبي أرلين لوبيز على الجزائري محمد حمري، اليوم الأربعاء، وتأهل إلى الدور ربع النهائي في الملاكمة للوزن الخفيف، بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وتوقف رصيد اللاعبين العرب عند 6 ميداليات حتى يوم الأربعاء.

وعلى صعيد الألعاب الجماعية، حقق المنتخب المصري انتصاره الثاني في منافسات كرة اليد للرجال وتغلب على نظيره الياباني 33-29، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، فيما خسرت البحرين أمام الدنمارك 31-21.

وفي منافسات كرة القدم حجز المنتخب المصري بطاقة العبور إلى دور الثمانية بعد فوزه على نظيره الأسترالي 2 – صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وودّع المنتخب السعودي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بعد تلقيه الخسارة الثالثة توالياً أمام منتخب البرازيل بنتيجة 3-1، في حين رافق منتخب ساحل العاج نظيره منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائي عقب تعادله أمام منتخب ألمانيا 1-1، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

منتخب مصر يعبر أستراليا ويضرب موعدا مع البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو https://t.co/8377nyQQP8 pic.twitter.com/hlf6PnWakD — إرم سبورت (@EremSports) July 28, 2021

وتتصدر اليابان الترتيب العام برصيد 22 ميدالية (13 ذهبية، 4 فضية، 5 برونزية).

وحلت الصين في المركز الثاني برصيد 27 ميدالية (12 ذهبية و6 فضية و9 برونزية).

وفي المركز الثالث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 31 ميدالية (11 ذهبية و11 فضية و9 برونزية).

وفيما يلي الترتيب العام لأولمبياد ”طوكيو 2020″، بعد منافسات يوم الأربعاء 28 يوليو: