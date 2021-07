بيتزا وتذاكر سينما مكافأة الميدالية الفضية للهندية ميراباي تشانو (شاهد)

يمثل الفوز بميدالية أولمبية مكافأة كافية لأي رياضي لكن فضية الرباعة الهندية ميراباي تشانو في طوكيو منحتها مزايا إضافية بالحصول على بيتزا مجانية وتذاكر سينما مدى الحياة.

واحتلت تشانو المركز الثاني بمنافسات وزن 49 كيلوجراما يوم السبت مانحة الهند الميدالية الوحيدة لها بألعاب طوكيو حتى الآن.

ومنذ فوزها تعهدت سلسلة دومينوز بيتزا بمنح الرباعة (26 عاما) بيتزا مجانية للأبد بينما قالت سلسلة (آي.إن.أو.إكس) للعرض السينمائي اليوم الأربعاء إن تشانو لن يتعين عليها دفع ثمن أي تذكرة لمشاهدة الأفلام.

