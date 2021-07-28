مدرب ألماني لمتسابق عن منافسه الجزائري: "الحق براكبي الجمال" (فيديو)‎

اعتذر مدرب دراجات ألماني بعد اعترافه باستخدام لغة عنصرية أثناء دعم متسابقه في سباق ضد الساعة في منافسات الدراجات بأولمبياد طوكيو 2020 في فوغي اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية إنه تم التقاط المدير الرياضي باتريك موستر أمام الكاميرا وهو يستخدم لغة مهينة عندما حث نيكياس أرندت على محاولة اللحاق بالمتسابقين الإريتري أمانويل غيبريغزابير والجزائري عز الدين لاغاب، مع سماع تعليقاته بوضوح في محطة ARD الإذاعية الألمانية التي كانت تنقل السباق.

وأصاب الذهول المعلق فلوريان ناس، الذي كان ينقل الحدث لوسائل الإعلام الألمانية، ووصف التعليقات بأنها ”سيئة تمامًا“. وأضاف: ”لا أحد كلمات للتعليق عما سمعته“.

وقال: ”إذا سمعت ذلك بشكل صحيح، فلقد قال: ”الحق براكبي الجمال!“ شيء من هذا القبيل لا مكان له في الرياضة، آسف، لا أستطيع التفكير في أي شيء … لا يستحق“.

CN Rassismus racism Patrick Moster ist seit 2012 Leistungssportdirektor beim BDR, @wirsindradsport ist das so normal bei euch? pic.twitter.com/86jxeYYZJJ — babas (@buberrs) July 28, 2021

وظهر المتسابق السابق موستر، البالغ من العمر 54 عامًا ويشغل منصبه الحالي منذ عام 2012، في المنطقة المختلطة في مسار فوغي للاعتذار عن تعليقاته.

وقال موستر للصحفيين: ”كنت أشجع نيكياس أرندت وفي خضم هذه اللحظة ومع الأعباء الكثيرة التي نتحملها هنا في الوقت الحالي، كان اختياري للكلمات خاطئًا، أنا أسف للغاية، لا يسعني إلا أن أعتذر بصدق. لم أقصد تشويه سمعة أي شخص“.

وحاول موستر زيارة الفريق الجزائري للاعتذار مباشرة، لكن الفريق غادر بالفعل عقب السباق.

وقال بيان صادر عن اللجنة الأولمبية الألمانية: ”يمثل الفريق الألماني القيم الأولمبية مثل الاحترام واللعب النظيف والتسامح في جميع المنافسات، من المهم أن يعتذر موستر بينما كان السباق لا يزال مستمرا، ومع ذلك سنناقش الأمر معه مباشرة“.

وفي غضون ذلك، انتهى السباق بخيبة أمل بالنسبة للبريطاني جيريانت توماس الذي حل في المركز 12، بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى السلوفيني بريموش روجليتش.

وحصل الهولندي توم دومولين على الميدالية الفضية ونال الأسترالي روهان دينيس الميدالية البرونزية، بينما جاء المتسابقة الجزائري لاغاب في المركز 36 بين 38 متسابقا، متأخرا بفارق ثلاثة مراكز عن المتسابق الإريتري.