رياضة

إصابة الرباع السعودي محمود آل حميد خلال نتر 175 كغم في أولمبياد طوكيو (فيديو)
تاريخ النشر: 28 يوليو 2021 14:12 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2021 16:50 GMT

إصابة الرباع السعودي محمود آل حميد خلال نتر 175 كغم في أولمبياد طوكيو (فيديو)

اطمئن وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل على إصابة آل حميد.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أنهى الربّاع السعودي محمود آل حميد، منافسته في مسابقة رفع الاثقال وزن 73 كغم بمجموع 306 نقطة وبفارق 36 نقطة عن صاحب الميداليّة البرونزيّة.

 

 

ولم يكمل محمود آل حميد منافساته بعد تعرضه للإصابة في محاولة النتر الثانية، حيث حاول نتر 175 كغم وبفارق 10 كغم عن آخر محاولة ناجحة له.

وقال أخصائي العلاج الطبيعي أحمد الغامدي عبر تويتر إن إصابة آل حميد موضعها في العضلة الخلفية اليسرى.

 

وتابع :“من طريقة الإصابة المتوقع وجود قطع جزئي من الدرجة الثانية“.

وواصل: ”احتمال عدم الإحماء بشكل كاف أو العامل النفسي له تأثير في الجاهزية“.

من جهته اطمئن وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل على إصابة آل حميد.
وكان محمود آل حميد هو الممثل الأخير للمملكة العربية السعودية في منافسة رفع الأثقال بعد مغادرة سراج آل سليم.

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