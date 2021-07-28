إصابة الرباع السعودي محمود آل حميد خلال نتر 175 كغم في أولمبياد طوكيو (فيديو)

أنهى الربّاع السعودي محمود آل حميد، منافسته في مسابقة رفع الاثقال وزن 73 كغم بمجموع 306 نقطة وبفارق 36 نقطة عن صاحب الميداليّة البرونزيّة.

#تغطية_الأولمبياد 🏋 تعرض السعودي محمود ال حميد إلى إصابة في محاولته الثانية في النتر بعد أن طلب رفع وزن 175 كجم سلامات يابطل#أولمبياد_طوكيو #كلنا_السعودية pic.twitter.com/asDa0k2ILE — تويتر الشرقيه (@sharqeyah) July 28, 2021

ولم يكمل محمود آل حميد منافساته بعد تعرضه للإصابة في محاولة النتر الثانية، حيث حاول نتر 175 كغم وبفارق 10 كغم عن آخر محاولة ناجحة له.

وقال أخصائي العلاج الطبيعي أحمد الغامدي عبر تويتر إن إصابة آل حميد موضعها في العضلة الخلفية اليسرى.

وتابع :“من طريقة الإصابة المتوقع وجود قطع جزئي من الدرجة الثانية“.

وواصل: ”احتمال عدم الإحماء بشكل كاف أو العامل النفسي له تأثير في الجاهزية“.

من جهته اطمئن وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل على إصابة آل حميد.

وكان محمود آل حميد هو الممثل الأخير للمملكة العربية السعودية في منافسة رفع الأثقال بعد مغادرة سراج آل سليم.