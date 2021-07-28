لاعبة الجودو مارتينا ترايدوس تدافع عن مدربها بعد صفعها على وجهها خلال أولمبياد طوكيو (فيديو)

علقت لاعبة الجودو الألمانية (مارتينا ترايدوس) على واقعة هزها بعنف وصفعها على وجهها من قبل مدربها، قبل منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو 2020.

وظهر مدرب ترايدوس (كلاوديو بوسا)، وهو يمسك بكتفيها ويهزها كثيرا قبل صفعها على وجهها، ثم حركت رأسها واتجهت نحو حلبة المباراة المقررة مع المجرية صوفي أوزباس في دور الـ32 عن فئة سيدات 63 كغم.

ودافعت ترايدوس عن مدربها عبر حسابها على ”إنستغرام“، وكتبت أنه يفعل ما طلبته منه فقط، ونشرت تعليقا على الفيديو ”هذا لم يكن كافيا، تمنيت لو كان بإمكاني كتابة تعليق مختلف اليوم، كما قلت سابقا، هذه هي الطقوس التي اخترتها قبل المنافسة.. مدربي يفعل ما أريد أن يفعله لإيقاظي“.

وبعد تعرضه للهجوم، قالت ”هذا ما طلبت من مدربي القيام به، لذا من فضلكم لا تلوموه، أحتاج هذا قبل المباريات لأكون مستيقظة“.

#Judo #Tokyo2020 A la judoca #GER Martina Trajdos el entrenador la "arengó" de una manera que roza el maltrato antes del combate ante la #HUN, Szofi Ozbas, quien terminó eliminándola de la categoría -63 kilos de los #JuegosOlímpicos ¿Todo vale? 📹@michaljadczak pic.twitter.com/IkfHHti11L — Ovación24 (@ovacion24) July 27, 2021

يشار إلى أن مارتينا ترايدوس هي لاعبة جودو ألمانية نافست في بطولة سيدات وزن 63 كغم، وكانت فازت بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للجودو 2015 في باكو، وحصلت على الميدالية البرونزية قبل عامين، ونافست في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016 في ريو دي جانيرو في منافسات وزن 63 كغم للسيدات، وهزمت ماريانا سيلفا من البرازيل في الجولة الثانية.

وخلال المباراة، تعرضت ترايدوس البالغة من العمر 32 عاما للهزيمة من قبل أوزباس، وصعدت أوزباس إلى دور الـ16 لكنها خسرت بعد ذلك على يد الإيطالية ماريا سنتراكيو التي فازت بالميدالية البرونزية، كما حصلت الفرنسية كلاريس أجبيجنو على الميدالية الذهبية، بينما حصلت السلوفينية تينا ترستينجاك على الميدالية الفضية.

وبعد تتويج أجبيجنو، قالت إنه ”كان اليوم الأصعب ذهنيا وعقليا بالنسبة لها، وإنها لا تصدق أنها حصلت أخيرا على الميدالية الذهبية“.

وأضافت أن المباراة كانت مهمة صعبة جدا.. وعبرت عن فرحتها الشديدة بعد حصولها على أول ميدالية ذهبية في منافسات الجودو.

وبالنسبة لمنافستها تينا ترستينجاك، قالت إنها ”كانت ماهرة، ولكنها تمكنت من الفوز عليها بعد 5 سنوات من هزيمتها من قِبلها“.