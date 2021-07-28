لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز تنسحب من المسابقة التالية في أولمبياد طوكيو

قال الاتحاد الأمريكي للجمباز، في بيان على تويتر اليوم الأربعاء، إن سيمون بايلز انسحبت من نهائي فردي كل الأجهزة، بعد يوم واحد من قرارها الذي صدم العالم بالانسحاب من مسابقة كل الأجهزة للفرق في أولمبياد طوكيو.

وأضاف الاتحاد الأمريكي أن بايلز ستخضع لتقييم إضافي لتحديد قدرتها على المشاركة في النهائيات المنفصلة لكل جهاز التي تقام لاحقا، وستحصل جيد كاري على مكان بايلز في نهائي فردي كل الأجهزة.

وقال الاتحاد الأمريكي إن بايلز اتخذت هذا القرار حتى تستطيع ”التركيز على سلامتها النفسية“.

ويوم الثلاثاء، انسحبت بايلز، البالغة 24 عاما، من مسابقة الفرق، بعد أداء حركة واحدة على حصان الوثب.

وقالت بايلز، التي حققت سادس ميدالية أولمبية بوجودها مع الفريق الأمريكي الذي نال المركز الثاني خلف روسيا: ”بعد الحركة التي أديتها لم أرغب في الاستمرار“.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء قال مارك آدمز، المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، إن المنظمة ”تحترم بشدة وتدعم“ بايلز.

وأضاف آدمز أن الصحة النفسية ما زالت مشكلة كبيرة وأن هذه مسألة تدرسها اللجنة الأولمبية الدولية منذ بعض الوقت.

وشوهد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وهو يتحدث إلى بايلز في مركز أرياكي للجمباز يوم الثلاثاء، قبل مراسم تسليم الميداليات.

وكان من المنتظر مشاركة بايلز في كل نهائيات المسابقات الست في الجمباز، وكان اكتساحها للميداليات الذهبية سيرفع رصيدها إلى عشر ذهبيات، لتصبح الرياضية الأولمبية الأكثر تتويجا في أي رياضة.