منتخب مصر لكرة اليد يسقط اليابان (33-29) ويضع قدما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الياباني بنتيجة (33-29)، ليضع قدما في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، في مجموعة تضم إلى جوارهما منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال والبحرين، وذلك قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد الشوط الأول متقدما على اليابان، بنتيجة 18 – 11، قبل أن يواصل لاعبوه تفوقهم في الشوط الثاني على أصحاب الأرض ليحسموا اللقاء بفارق 4 أهداف.

وتعد هذه هي ثالث مواجهات منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، إذ حقق الفوز في مباراته الأولى على منتخب البرتغال 37 – 32، قبل أن يخسر أمام الدنمارك في الجولة الثانية بنتيجة 32 – 27.

منتخب مصر لكرة اليد يحقق الفوز على نظيره الياباني (33-29) ويـضـع قدمـا في ربع نهائـي #أولمبياد_طوكيو.#إرم_سبورت#الألعاب_الأولمبية pic.twitter.com/J34mNhYgwm — إرم سبورت (@EremSports) July 28, 2021

وبذلك أصبح رصيد منتخب مصر، بالمجموعة الثانية، 4 نقاط، بعد انتصارين وهزيمة، ليتواجد الفريق في المرتبة الثالثة، خلف الدنمارك والسويد اللذين يملكان ست نقاط.

يذكر أن المباراة المقبلة لمنتخب كرة اليد، ستكون أمام السويد، وتقام يوم الجمعة المقبل.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز في مباراة واحدة خلال آخر جولتين من أجل الصعود، إلا أن الأفضل له الفوز في المباراتين أمام السويد والبحرين من أجل ضمان المركز الثاني، ومواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، من المجموعتين، وتضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج – فرنسا – ألمانيا – البرازيل – إسبانيا – الأرجنتين.

وشهدت نتائج باقي منافسات الجولة فوز منتخب الدنمارك على البحرين 31 – 21، وكان حقق منتخب السويد الفوز على البرتغال بصعوبة بنتيجة 29 – 28.