رسميا.. الأهلي يتعاقد مع أوجستي مدرب الزمالك السابق

أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده مع الإسباني أوجستي بوش، مدرب الزمالك السابق، لتدريب الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالموسم المقبل.

وأصدر النادي الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه على لسان رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، إن اختيار مجلس الإدارة وقع على الإسباني أوجستي بوش، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة ”رجال“ في الموسم الجديد.

وأضاف أنه أبلغ مجلس الإدارة بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به، وتوفير كل احتياجات الفريق.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن الإسباني أوجستي وقع على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم قادم، ومن المنتظر وصوله للقاهرة خلال الأيام القادمة لتولي قيادة الفريق بشكل رسمي.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت قبل أسابيع بأن الأهلي قدم عرضا للتعاقد مع أوجستي لقيادة الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد نجاحه اللافت مع الزمالك، حيث قاده للتتويج بلقب دوري السلة للموسم 2020/2021 وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري تحت رعاية NBA.

وكان أوجستي قد أكد أنه لن يعود لتدريب الزمالك مرة أخرى، وأنه يريد العمل في أوروبا.

وأوضح أوجستي أنه لم يتلقَ عروضا أوروبية، لكنه أكد أنه سيوافق حتى على العمل كمساعد للمدير الفني في أي نادٍ من الأندية الأوروبية الكبيرة.

وأشار أوجستي إلى أن عودته للزمالك فيها مخاطرة كبيرة، لأن 3 لاعبين على الأقل من أعمدة الفريق لن يتواجدوا في الموسم الجديد، بجانب لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة التي تمنع الاستعانة بأكثر من لاعب جديد، وهو ما يوقف طموحه مع الزمالك لحصد البطولات خلال الفترة المقبلة.