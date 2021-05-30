رياضة

الزمالك يتوج بدوري أبطال أفريقيا للسلة على حساب الاتحاد المنستيري التونسي برعاية الـNBA
تاريخ النشر: 30 مايو 2021 16:32 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2021 17:15 GMT

الزمالك يتوج بدوري أبطال أفريقيا للسلة على حساب الاتحاد المنستيري التونسي برعاية الـNBA

حقق الزمالك اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز في البطولة للمرة الأولى قبل 29 عاما عام 1992

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تُوج نادي الزمالك المصري ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة المقامة في رواندا برعاية الـNBA ، للمرة الثانية في تاريخه على حساب الاتحاد المنستيري التونسي.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة (63-76) في المباراة النهائية مساء اليوم الأحد.

انتهت الفترة الأولى بتقدم المنستيري التونسي بنتيجة 22-17، ثم حسم الزمالك الفترة الثانية لصالحه لتصبح النتيجة 42-44.

وتفوق لاعبو الزمالك وحسموا الفترة الثالثة لصالحه بفارق 4 نقاط لتصبح النتيجة 51-55.

وانتهت الفترة الرابعة والأخيرة للمباراة بالنتيجة النهائية (63-76).

وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز في البطولة للمرة الأولى قبل 29 عاما عام 1992 عندما تغلب على فريق جان دارك السنغالي 83-75، في النهائي الذي أقيم وقتها في مصر.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play