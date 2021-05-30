الزمالك يتوج بدوري أبطال أفريقيا للسلة على حساب الاتحاد المنستيري التونسي برعاية الـNBA

تُوج نادي الزمالك المصري ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة المقامة في رواندا برعاية الـNBA ، للمرة الثانية في تاريخه على حساب الاتحاد المنستيري التونسي.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة (63-76) في المباراة النهائية مساء اليوم الأحد.

انتهت الفترة الأولى بتقدم المنستيري التونسي بنتيجة 22-17، ثم حسم الزمالك الفترة الثانية لصالحه لتصبح النتيجة 42-44.

وتفوق لاعبو الزمالك وحسموا الفترة الثالثة لصالحه بفارق 4 نقاط لتصبح النتيجة 51-55.

وانتهت الفترة الرابعة والأخيرة للمباراة بالنتيجة النهائية (63-76).

وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز في البطولة للمرة الأولى قبل 29 عاما عام 1992 عندما تغلب على فريق جان دارك السنغالي 83-75، في النهائي الذي أقيم وقتها في مصر.