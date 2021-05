بعد عامين من الغياب.. ماني باكياو يعود لحلبة الملاكمة

أعلن الملاكم الفلبيني الشهير ماني باكياو عودته للحلبة في أغسطس/آب المقبل لمواجهة الملاكم الأمريكي إيرول سبينس جونيور الذي يصغره بنحو 12 عاما.

وستكون المباراة المقبلة الأولى لأسطورة الملاكمة الأعسر باكياو منذ عامين، وذلك بعدما أصبح الرجل الوحيد في تاريخ الملاكمة الذي فاز بألقاب عالمية في ثمانية أوزان مختلفة.

وأعلن باكياو البالغ عمره 42 عاما عبر حسابه على تويتر أن المباراة ستقام في 21 أغسطس/آب المقبل في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي المرة الأخيرة التي كان فيها باكياو في الحلبة، فاز بحزام رابطة الملاكمة العالمية للوزن الوسط بانتصاره على كيث ثورمان في يوليو/تموز 2019 في لاس فيغاس. ومنذ ذلك الحين تم تجريده من الحزام لعدم خوضه أي مباراة بعدها.

FIGHT ANNOUNCEMENT: Manny Pacquiao and Unified Welterweight Champion Errol Spence Jr. are set to fight on August 21 in Las Vegas!🚨🍿 #PacquiaoSpence@MannyPacquiao | @ErrolSpenceJr pic.twitter.com/F0fnX67Ujo

— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) May 21, 2021