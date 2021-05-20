الاتحاد الدولي للملاكمة يفتح تحقيقًا بوفاة الملاكم الأردني راشد صويصات

بدأ الاتحاد الدولي للملاكمة تحقيقًا مستقلًا بوفاة الملاكم الأردني الصاعد راشد صويصات الذي فارق الحياة، الشهر الماضي، متأثرًا بإصابة في الرأس تعرض لها خلال بطولة العالم للشباب في بولندا.

ونقل صويصات (19 عامًا) إلى مستشفى، حيث خضع لجراحة عاجلة عقب سقوطه في الجولة الثالثة في مواجهة ضد الأستوني أنطون فينوجرادوف في وزن تحت 81 كيلوجرامًا، وتوفي في المستشفى بعد أكثر من أسبوع.

⚡️ “وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات”https://t.co/c3P09X1ATl — إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2021

وذكر الاتحاد في بيان، اليوم الخميس، أن فينسن جريمو رئيس قسم الطب الرياضي بمستشفى جامعة لوزان سيقود التحقيق.

وقال جريمو:“أنا سعيد بتقديم الدعم للاتحاد في هذه القضية“.

وأضاف:“مهامي المحددة كخبير مستقل المساعدة بتوضيح الملابسات الدقيقة لوفاة الملاكم، ومراجعة البروتوكولات، والعلاج الذي أعقب الحادثة“.

وسيراجع ظروف مشاركة ”راشد“ في المسابقة، وماضيه الطبي، وإصاباته وطرق العلاج، والبروتوكولات التالية.

وقال عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة:“الاتحاد عازم على التعلم من كل درس محتمل من الوفاة المأساوية لراشد“.

وتابع:“قطعت الملاكمة خطوات هائلة في مجال السلامة، ونحن محظوظون بأن هذا النوع من الإصابات نادر للغاية في رياضتنا“.