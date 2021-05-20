رياضة

الاتحاد الدولي للملاكمة يفتح تحقيقًا بوفاة الملاكم الأردني راشد صويصات
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 17:05 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 18:00 GMT

الاتحاد الدولي للملاكمة يفتح تحقيقًا بوفاة الملاكم الأردني راشد صويصات

فينسن جريمو رئيس قسم الطب الرياضي في مستشفى جامعة لوزان سيقود التحقيق.

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بدأ الاتحاد الدولي للملاكمة تحقيقًا مستقلًا بوفاة الملاكم الأردني الصاعد راشد صويصات الذي فارق الحياة، الشهر الماضي، متأثرًا بإصابة في الرأس تعرض لها خلال بطولة العالم للشباب في بولندا.

ونقل صويصات (19 عامًا) إلى مستشفى، حيث خضع لجراحة عاجلة عقب سقوطه في الجولة الثالثة في مواجهة ضد الأستوني أنطون فينوجرادوف في وزن تحت 81 كيلوجرامًا، وتوفي في المستشفى بعد أكثر من أسبوع.

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وذكر الاتحاد في بيان، اليوم الخميس، أن فينسن جريمو رئيس قسم الطب الرياضي بمستشفى جامعة لوزان سيقود التحقيق.

وقال جريمو:“أنا سعيد بتقديم الدعم للاتحاد في هذه القضية“.

وأضاف:“مهامي المحددة كخبير مستقل المساعدة بتوضيح الملابسات الدقيقة لوفاة الملاكم، ومراجعة البروتوكولات، والعلاج الذي أعقب الحادثة“.

وسيراجع ظروف مشاركة ”راشد“ في المسابقة، وماضيه الطبي، وإصاباته وطرق العلاج، والبروتوكولات التالية.

وقال عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة:“الاتحاد عازم على التعلم من كل درس محتمل من الوفاة المأساوية لراشد“.

وتابع:“قطعت الملاكمة خطوات هائلة في مجال السلامة، ونحن محظوظون بأن هذا النوع من الإصابات نادر للغاية في رياضتنا“.

 

 

 

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