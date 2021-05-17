فينوس ويليامز للحكم: لا أستطيع التدخل في مشيئة الرب.. تحدث إليه (فيديو)

استشاطت فينوس وليامز المتعثرة غضبا بعد أن تسببت رياح شديدة في حصولها على عقوبة مثيرة للجدل، في خسارتها 5-7 و6-2 و6-2 أمام آنا شميدلوفا في بطولة إيميليا-رومانيا المفتوحة في بارما، اليوم الاثنين.

وبعد فوزها بالمجموعة الأولى 7-5 رغم تأخرها 5-2، بدأت فينوس التي يبلغ عمرها 40 عاما تفقد السيطرة على المباراة، بعد أن أجبرتها رياح شديدة على أخذ وقت طويل قبل تسديد ضربة الإرسال لتدخل في مواجهة مع الحكم.

“I can’t control God. Talk to him.” -Venus Williams pic.twitter.com/jNqhAiHoZV — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 17, 2021

وقالت فينوس للحكم بعد تأخرها 4-1 في المجموعة الثانية: ”لا يمكنني التدخل في مشيئة الرب.

”كل ما أقوله إن الرياح شديدة ولا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك“.

وأضافت المصنفة الأولى على العالم سابقا وهي تشير بيدها للسماء قبل أن تعود للخط الخلفي: ”لا أستطيع التدخل في مشيئة الرب. تحدث إليه“.

وفقدت فينوس أعصابها لتستمر في ارتكاب الأخطاء السهلة، ورغم صحوتها لفترة وجيزة في المجموعة الحاسمة، حققت شميدلوفا انتصارها الرابع على التوالي على اللاعبة الأمريكية بعد ساعتين و39 دقيقة.

وبينما ستحاول فينوس نسيان هذا اليوم، حيث لا تزال تسعى لتحقيق فوزها الأول على الملاعب الرملية هذا الموسم، فإن شقيقتها الصغرى والمصنفة الأولى سيرينا تقدمت بعد الفوز على اللاعبة الشابة ليزا بيجاتو الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-2.

وقالت سيرينا: ”قدمت ليزا أداء جيدا جدا.

”أبلغتني أنها تبلغ من العمر 17 عاما فقط. أتوقع لها مستقبلا مشرقا. تعاملت مع المباراة جيدا“.