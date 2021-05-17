نتائج ريسلمانيا باكلاش: بوبي لاشلي يحافظ على لقب WWE.. وراي ميستيريو وابنه يدخلان التاريخ (فيديو)

شهد عرض ”ريسلمانيا باكلاش“، الذي أقيم فجر الاثنين، منافسات نارية بين أبطال عالم المصارعة WWE، إذ نجح بوبي لاشلي في الحفاظ على لقبه، كما تغلب رومان رينز على سيزارو ليحافظ -أيضا- على لقب اليونيفرسال.

وشهد النزال الأول، تغلب شيموس على ريكوشيه ليحافظ على لقب الولايات المتحدة.

لقب سيدات الرو

وفي النزال الثاني على لقب سيدات الرو، نجحت ريا ريبلي في الحفاظ على لقبها بعد فوزها على أسكا وشارلوت فلير، بعدما استغلت سقوط شارلوت فلير خارج الحلبة لتنقض على أسكا وتنجح في تثبيتها.

بطولة زوجي سماكداون

وفي النزال الثالث، دخل راي ميستيريو وابنه دومينيك التاريخ، بعدما أصبحا أول أب وابنه ينتزعان لقب الزوجي في عرض سماكداون، بتغلبهما على روبرت رود ودولف زيجل.

وكان راي ميستيريو بدأ خوض المواجهة وحيدا في البداية وتمكن من الصمود أمام ضربات زيجلر ورود، إلى أن انضم له ابنه دومينيك، وتمكن كلاهما من انتزاع الفوز ودخول التاريخ.

النزال الرابع

وشهد هذا النزال ظهور مجموعة من ”الزومبي“ حول الحلبة، والتي كانت دعاية لفيلم النجم باتيستا القادم Army of the Dead، وفي النهاية تمكن داميان بريست من التغلب على ذا ميز.

بطولة سيدات سماكداون

وفي النزال الخامس، نجحت بيانكا بلير من الفوز على بايلي والحفاظ على لقب سماكداون للسيدات.

بطولة WWE

نجح بوبي لاشلي في التغلب على كل من درو ماكنتاير وبرون سترومان في نزال ثلاثي مثير ليحافظ على لقبه.

لقب اليونيفرسال

وشهدت آخر جولة من النزالات، نجاح رومان رينز في الفوز على سيزارو بصعوبة ليحافظ على لقب اليونيفرسال، بعدما أجبره على الاستسلام.