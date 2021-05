تايسون فيوري يتعهد بتحطيم جوشوا في نزال الوزن الثقيل بالسعودية (فيديو)

تعهد الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل الوزن الثقيل بتحطيم مواطنه أنطوني جوشوا في فيديو نشره على ”تويتر“، يوم الأحد، أكد به إقامة نزال توحيد ألقاب العالم في السعودية يوم 14 أغسطس.

وكان من المقرر أن يلتقي فيوري وجوشوا منذ عدة أشهر، ودارت محادثات بين المعسكرين والمروجين والأماكن المحتمل أن تستضيف النزال على نحو خاص وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فيوري، البالغ من العمر 32 عاما، في الفيديو: ”أحمل بعض الأنباء الرائعة لكم جميعا يا رفاق، لقد تلقيت للتو محادثة من الأمير خالد من السعودية، وأخبرني بأن هذا النزال سيقام بنسبة 100% في 14 أغسطس 2021، كل أنظار العالم ستكون على المملكة العربية السعودية“.

“massive announcement” FURY VS JOSHUA IS ON AUGUST 14 in The kingdom of Saudi Arabia. The worlds biggest sporting event all eyes on us. @SCEEKSA @gsaksa_en @trboxing @mtkglobal @frankwarren_tv @marbella @wowhydrate #LETTHEGAMESBEGIN #saudiarabia #TYSONOFARABIA pic.twitter.com/ZKIAXLictV

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 16, 2021