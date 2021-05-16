نادال يتوج ببطولة روما المفتوحة للتنس بالفوز على دجوكوفيتش

تُوج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة روما المفتوحة للتنس عقب فوزه في المباراة النهائية على المصنف الأول عالميًا نوفاك دجوكوفيتش، 7-5، 1-6، 6-3.

وحقق نادال المصنف الثالث عالميًا لقبه العاشر في دورة روما، بفوزه، اليوم الأحد، على غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول ليعادل الرقم القياسي للأخير في ألقاب دورات الماسترز (36).

وهذه المباراة هي السادسة التي يلتقي فيها اللاعبان في المباراة النهائية للدورة الإيطالية، حيث خرج نادال فائزًا للمرة الرابعة، وجرّد ديوكوفيتش من اللقب الذي حققه، الموسم الماضي، حارمًا إياه من التتويج للمرة السادسة في روما.