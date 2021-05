هل يعود المصارع بروك ليسنر للمشاركة مع WWE في "سمر سلام 2021"؟

ما زال مصير المصارع الأمريكي الشهير بروك ليسنر مجهولا رغم كونه حاليا حرا من أي التزام بعد انتهاء عقده مع WWE، لكن صحيفة ”ذا صن“ أكدت أنه لن يلتحق بمصارعة النخبة ”AEW“.

وتألق بروك ليسنر، البالغ 43 عاما، في حلبات المصارعة وتوج بألقاب عالمية في بطولات UFC وWWE، لكنه حاليا دون التزام مع أي اتحاد للمصارعة ومستقبله يثير الجدل.

وكان آخر ظهور له في آذار/مارس 2020 حين خسر أمام الاسكتلندي درو ماكنتاير في منافسات WWE، وبعدها انتهى عقده مع فانس ماكموهون، ليصبح حرا في التوقيع مع أي اتحاد جديد للمصارعة.

وذكرت تقارير إعلامية أن ”AEW“، اتحاد مصارعي النخبة، عرض على بروك ليسنر مبلغا ماليا كبيرا للتوقيع معه، كما تحدثت تقارير إعلامية أخرى عن إمكانية استمراره مع اتحاد WWE عبر توقيع عقد جديد وهي الإمكانية الأقرب.

ويتساءل أنصاره وجماهير المصارعة إن كان من الممكن رؤيته في الوقت القريب خصوصا خلال نزالات ”SummerSlam“ المقررة في آب/أغسطس المقبل والمنظمة من قبل WWE.

وتتحدث العديد من التقارير عن أن بوبي لاشلي قد يواجه بروك ليسنر على بطولة WWE.

Time to set up the match between Bobby Lashley vs Brock Lesnar for SummerSlam 😍 #WWERaw #WresltleMania #WWEThunderDome #RAWAfterMania #BobbyLashley #BrockLesnar pic.twitter.com/QSvOhhw0R5

— jonny tran 👑 (@JonnyLeTran6) April 12, 2021