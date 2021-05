ميخائيل شاندلير يتمنى فوز كونور ماكغريغور على داستين بويرييه في نزال UFC264

تمنى المصارع الأمريكي ميخائيل شاندلير فوز الأيرلندي كونور ماكغريغور على الأمريكي داستين بويرييه ليواجهه في نزال قادم من الممكن أن يجلب لهما أموالا طائلة.

ويلتقي كونور ماكغريغور مع الأمريكي داستين بويرييه في نزال بلاس فيغاس يوم 10 تموز/ يوليو القادم خلال فعاليات UFC264.

ويضع الفوز ماكغريغور في الطريق نحو الفوز ببطولة الوزن الخفيف مرة أخرى وهي البطولة التي يتنافس عليها الأمريكي ميخائيل شاندلير أمام شارليس أوليفيرا الأسبوع القادم خلال منافسات UFC262.

وقال شاندلير البالغ من العمر 35 عاما والذي يعتبر من نجوم UFC تعليقا على لقاء ماكغريغور وبويرييه: ”أريد أن أرى كونور يعود، ليس هناك أفضل من كون شخص كبير ككونور يفشل ويخسر ومن بعد ذلك يستطيع النهوض والعودة للفوز، إنها قصة عظيمة، قصة عظيمة جدا“.

